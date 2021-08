Agger overvejer comeback

Det er er fem år siden Daniel Agger officielt stoppede karrieren.

I en alder af 31 år lagde han støvlerne på hylden. Det skete på et pressemøde, hvor det hele i sin tid begyndte – i Rosenhøj Boldklub.

Nu overvejer han i en alder af 36 år et sensationelt comeback på topplan.

Daniel Agger blev således tirsdag registreret hos DBU i HB Køges spillertrup, der i øjeblikket er historisk ramt af skader.

Han var dog ikke på banen onsdag, da HB Køge på ny tabte. 0-1 til topholdet Helsingør.

Det var sæsonens tredje nederlag i blot fem kampe og efterlader klubben i den tunge ende af landets næstbedste fodboldrække.

Daniel Agger stoppede på topplan i 2016. Nu kan han gøre comeback for HB Køge, der er ramt af utrolig mange skader. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Nu går cheftræneren altså med overvejelser om han skal sætte sig selv på grønsværen til søndagens hjemmekamp mod Vendsyssel, hvor HB Køge har behov for en sejr efter den skuffende start på sæsonen med blot fire point efter fem kampe.

Siden sæsonstarten er skaderne bare væltet ned over klubben. Aktuelt er op imod ti spillere ude af stand til at spille. Flere af dem er langtidsskadet.

Jubril Abendejl er korsbåndskadet, mens Bruninho har brækket foden. Casper Hauervig er opereret i akillessenen.

Der er også mindre skader at forholde sig til. Nytilkomne Jon Flanagan har en fodskade, mens rutinerede Lasse Petry slås med knæproblemer.

Intet tyder dog på, at direktør Per Rud er ved at ryste på hånden over den elendige start på sæsonen.

Til klubbens hjemmeside har han udtalt:

- Alle står bag Daniel og Lars (Jacobsen, red.) i denne situation. Når tingene ikke spiller, rykker man bare tættere sammen i bussen. Vi sagde fra start, at vi havde det lange lys på, når det handler om oprykningspladser, og det er jeg glad for i dag, lyder meldingen fra Per Rud.

Daniel Agger sluttede i Brøndby i 2016. Siden har han ikke spillet på topplan. Foto: Jens Dresling.

Hjemmekampen mod Vendsyssel spilles kl. 13.30 søndag, hvor Daniel Agger altså kan gøre comeback, hvis han vælger at sætte sig selv på banen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktør Per Rud.