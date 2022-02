Agger: - Udfordrende og lærerigt

- Hvis vi på sigt skal lykkes med det her projekt, skal vi konkurrere med FCK, Brøndby og FC Nordsjælland om de unge talenter, siger Daniel Agger

Man kunne godt have troet, at det var et forvarsel på en aprilsnar, da Daniel Agger 31. marts sidste år pludselig blev præsenteret som ny cheftræner i 1. divisionsklubben HB Køge.

Specielt fordi han fem år forinden på et pressemøde i sin barndomsklub Rosenhøj meddelte sit karrierestop på en dejlig juni-sommerdag med begrundelsen om, at han var mæt af fodboldlivet.

Agger rejste til Spanien og nød sol og sommer med familien. Men der kom hurtigt til at mangle noget i hverdagen, selv om han var involveret i flere forretningskoncepter. Blandt andet KloAgger.

Rent faktisk fandt Daniel Agger hurtigt ud af, at fodboldverdenen ikke sådan er til at droppe, når det har fyldt så meget i livet.

Daniel Agger har haft en meget udfordrende start i HB Køge, hvor han gennem efteråret har haft ni-ti spillere på skadeslisten samtidig. Nu lysner det for hans mandskab før forårspremieren mod Jammerbugt. Foto: Lars Poulsen.

- Der gik ikke lang tid, før jeg fandt ud af, at der var en mening med galskaben. Jeg savnede fodbolden.

- Men det har været helt afgørende fra starten, at jeg skulle finde et projekt med de rigtige mennesker, jeg kunne se mig selv i, forklarer Daniel Agger.

Ekstra Bladet har placeret den tidligere Brøndby- og Liverpool-spiller i de bløde møbler i sponsorloungen på det nybyggede Capelli Sport Stadion i Køge.

Efter et halvt år som cheftræner har han allerede oplevet, at resultaterne ikke kommer af sig selv. Vejen til succes er ikke ligetil.

Nu har efteråret også været ganske specielt. Ni-ti spillere har været ude i månedsvis, hvilket har ført til, at Agger har været tvunget til at bruge unge, uprøvede talenter. Ja, han fik ovenikøbet registreret sig selv hos DBU - uden dog at gøre brug af licensen.

- Efteråret har på mange måder været udfordrende og lærerigt. Vi har fået noget positivt ud af det, fordi vi har set, hvem vi kan tro på, og hvem der ikke står distancen af de unge talenter i fremtiden. Det var ikke sket, hvis vi havde haft en skadesfri trup.

Daniel Agger har skrevet en treårig aftale med HB Køge, hvor han har fået sin gode ven Lars Jacobsen som assistent. Foto: Lars Poulsen.

- På den måde har vi forsøgt at vende de negative ting til noget positivt.

- Vi har købt ind på et projekt, hvor der ikke kan skabes succes hen over natten. Der er lagt en treårs-plan, hvor vi i år tre skal spille med om oprykning til Superligaen, forklarer Daniel Agger.

Han blev begejstret for projektet i HB Køge, fordi hans rolle ikke 'kun' er en trænerrolle.

- Dét, der tiltalte mig i HB Køge, er, at jeg kan være med til at udvikle en klub, være medbestemmende til mange af de ting, der skal opbygges. Lige den del tiltalte mig mest. På den måde var det ligegyldigt, om det var Danmarksserien eller 1. division.

- Selve projektet og de mennesker, der står bag, har for mig større betydning, end hvilken liga vi spiller i, pointerer han.

Projektet i HB Køge tiltalte Daniel Agger, fordi han kunne få stor medbestemmelse på, hvordan tingene skal udvikle sig de kommende år. Foto: Lars Poulsen.

Søndag indleder HB Køge foråret med en hjemmekamp mod Jammerbugt, hvor det i de første fire kampe handler om at spille sig ind i top seks. Aktuelt er HB Køge nummer syv.

- Det er vores målsætning, som vi håber at leve op til. Når jeg ser tilbage på sidste sommer og så ser nu, synes jeg vi er på rette vej. Der er fremgang, og flere spillere er tilbage fra skader, forklarer Daniel Agger og pointerer, hvordan ambitionen om at flytte sig fremover skal komme i mål:

- Hvis vi skal være en succes, er det altafgørende, vi lykkes med talentarbejdet.

- Ungdomsafdelingen skal være fødekæden og fundamentet for fremtiden. Men det kræver, at de spiller på et højt niveau.

- De spillere, vi selv udvikler, skal bygges op og sælges. Det er hele projektets kerne, hvis vi skal lykkes.

- På kortere sigt skal vi bringe os et sted, hvor vi kan konkurrere med Brøndby, FCK og FC Nordsjælland om de helt unge talenter, siger Daniel Agger, der forventer, at FC Helsingør og Horsens bliver de to oprykkere til Superligaen.