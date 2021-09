Aggers mareridt

Daniel Agger fortæller om at være registeret som spiller igen i HB Køge.

Daniel Agger har ikke fået den forventede start i HB Køge, forklaringen er et skadehelvede uden sidestykke - senest var ti spillere fraværende

Det startede så godt, så lovende, da HB Køge i sæsonens første kamp tog til Horsens og vandt 2-0 over nedrykkerne.

Men siden har der ikke været meget at juble over i den ambitiøse klub, hvor Daniel Agger og Lars Jacobsen blev ansat som ny trænerduo forud for sæsonen.

Per Rud satte overliggeren højt med ansættelsen af de to tidligere landsholdsprofiler.

Foreløbig er det kun blevet til den ene sejr, og det er langt fra forventningerne i klubben, der som målsætning skal spille med i slutspillet om oprykning i landets næstbedste række til foråret.

Men forklaringen på den problematiske start er faktisk lige til. For Daniel Agger har oplevet et sandt skadehelvede, siden han startede i jobbet midt i juni.

Daniel Agger blev i august registreret hos DBU, så han er spilleberettiget, men mod slutningen af transfervinduet hentede HB Køge en stopper i Duisburg. Så det tyder ikke på, at Agger bringer sig selv i kamp.Foto: Tariq Mikkel Khan.

Klubbens læge og behandlerteam er kommet alvorligt på overarbejde, fordi skaderne bare er væltet ind over klubben.

I august var situationen faktisk så alvorlig og kritisk, at HB Køge lod ham registrere på spillerlisten, hvis der blev behov for ham på banen.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at HB Køge skal trække det kort i nærmeste fremtid.

Lige før transfervinduet smækkede i, hentede klubben forsvarsspilleren Maximillan Sauer i Duisburg, der har samme ejer som HB Køge, Capelli Sport.

- Som klub skal man kunne håndtere skader i spillertruppen. Det er en del af hverdagen, men når man starter et nyt projekt, og man over flere kampe har skader i den skala, som vi har haft i HB Køge, så kan det ikke undgå at få en effekt på banen – og dermed i tabellen.

Daniel Agger er cheftræner, mens Lars Jacobsen er hans assistent i HB Køge. Duoen har haft noget at tænke på, fordi de har været tvunget til at bruge mange unge spillere. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Til kampen mod Vendsyssel havde vi ti spillere ude inklusiv nyindkøbte Sauer, fordi papirerne endnu ikke var gået igennem det tyske forbund. Det kan mærkes, siger Daniel Agger.

På mange måder har Daniel Agger fået en barsk start som cheftræner, fordi han har måtte bruge spillere på banen, som ikke burde spille så meget på nuværende tidspunkt.

- Vi tvivler hverken på retningen eller spillerne. Vi ser hver eneste dag, at der bliver arbejdet hårdt og målrettet.

- Alle spillerne giver alt, hvad de har. Også de unge, som får chancen for at vise sig frem. Det var ikke planen, at de skulle få så meget spilletid allerede nu, men præmissen er ændret med de mange skader, forklarer han.

Daniel Agger har ikke fået den start, han kunne drømme om. Men han har også været meget uheldig med mange skader. I den seneste kamp mod Vendsyssel var ti spillere således ude. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Når man gerne vil gå ud og vinde i hver eneste kamp, er det ikke særligt godt at have fem point i de første syv kampe. Både Lars og jeg vil vinde hver gang, så selvfølgelig udfordrer det os, når man bliver så hårdt ramt af skader, fastslår Daniel Agger.

Søndag møder HB Køge oprykkerne fra Jammerbugt på udebane. Det er en af de kampe, Aggers mandskab skal vinde, hvis de skal tilbage på sporet og ind i top-6, som er den klare målsætning for sæsonen.