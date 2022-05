Det var yderst rørende scener, da den danske fodboldspiller Marcel Rømer torsdag spillede sin første kamp, siden hans kone, Cecilie, i slutningen af februar gik bort.

Fans, med- og modspillere tiljublede og trøstede således alle Lyngby-anføreren, efter Lyngby sikrede sig en 1-0-sejr over Hvidovre i 1. division. Og nu sætter hovedpersonen selv ord på oplevelsen.

Det sker via Lyngbys Twitter-profil.

- Det var skønt endelig at være tilbage på banen og forsøge at betale tilbage for al den kærlighed, min familie og jeg har modtaget fra holdet, klubben og fansene. Når jeg tager den kongeblå trøje på, er det, som om at alle andre ting forsvinder for en stund. Det handler kun om, at vi skal præstere sammen, udtaler Marcel Rømer.

- Jeg glæder mig allerede til på onsdag i Helsingør, hvor jeg håber, vi igen kan gøre udebane til hjemmebane med vores fantastiske fans. Vi har brug for jer. Forza Lyngby.

Lyngby-mandskabet trøstede Marcel Rømer, der brød sammen efter torsdagens sejr. Foto: TV3 Sport / Screendump

Det var den 28. februar, at Marcel Rømer mistede sin hustru, Cecilie.

I den forbindelse omtalte hendes arbejdsgiver Slagelse & Næstved dødsfaldet på deres hjemmeside:

'Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vi mandag den 28. februar 2022 mistede vores kære kollega, advokat Cecilie Dolberg Rømer, der pludseligt gik bort grundet formodet hjertetilfælde. Dette berører os alle dybt, men ikke mindst går vores tanker til Cecilies mand og deres to børn.'

Marcel Rømer fik torsdag de sidste tyve minutter på banen.

Der er lige nu hård kamp om at sikre sig de to øverste pladser i 1. division, der betyder oprykning til Superligaen. Med tre spillerunder tilbage fører AC Horsens med 57 point, mens Lyngby og Helsingør følger efter med henholdsvis 56 og 55 point.

Der er derfor rigtig meget på spil, når Marcel Rømer og co. onsdag aften gæster Helsingør.

