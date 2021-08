Alle tilbudt krisehjælp: Godt nyt efter kollaps

Fodboldspilleren Ahmed Daghim har det efter omstændighederne godt, efter at han lørdag kollapsede under sin opvarmning til en 2. divisionskamp.

Det meddeler 20-årige Daghims klub, Kolding IF.

- Der var heldigvis en læge til stede blandt tilskuerne, og der blev ringet efter en ambulance med det samme. Kampen blev fløjtet af, og Daghim blev kørt til Bispebjerg Hospital, hvor han efter omstændighederne har det godt.

- Alle prøver, test og skanninger, der er taget, er positive. Ahmed er fortsat på Bispebjerg Hospital til observation.

- Lægerne vil i løbet af dagen (søndag, red.) tage flere skanninger for at forsøge at fastlægge, hvad der er den præcise årsag til kollapset, skriver klubben på sin hjemmeside.

Klubben sender desuden en stor tak til blandt andre ambulanceredderne og alt personale på Bispebjerg Hospital samt tilskuerne for at vise 'deres største respekt' over for situationen.



- Vi er stolte af vores spillere og stab og den måde, hvorpå de håndterede situationen. Kriseberedskab er iværksat, således at alle spillere og stab er tilbudt krisehjælp i form af krisepsykolog, lyder det videre.

Daghim tørnede som ungdomsspiller ud for FC København og opnåede også seks førsteholdskampe, inden han tog videre i karrieren. Han står også noteret for 14 ungdomslandskampe for Danmark.