Alle undrer sig: Hvordan får han frispark?

Jammerbugts David Edvardsson fik frispark, selvom ingen var i nærheden af ham. Se den pudsige situation her

Alle Vendsyssel-spillerne så dybt forundret til i en situation under søndagens 1. divisionskamp mod Jammerbugt.

Der var ingen spillere i nærheden af Jammerbugts David Edvardsson, da han snublede over egne fødder.

Alligevel valgte dommer Lasse Graagaard at fløjte for frispark, hvilket fik flere af Vendsyssel-spillerne til at brokke sig.

Hjemmeholdets Delphin Tshiembe var stærkt utilfreds med, at der blev dømt frispark. Screenshot: TV3 Sport

- Edvardsson snubler simpelthen i egne fødder, og så får han frispark. Det kan jeg godt forstå, at der er stor utilfredshed med.

- Det ser jeg helt på længde med Vendsyssel-spillerne og alle de fremmødte som en klar fejl, siger Viaplay-kommentator Martin Riber under kampen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra dommer Lasse Graagaard.

Oprykkeren Jammerbugt kom senere i første halvleg foran efter et mål af Marcus Sloth Jørgensen.

Efter pausen fik Vendsyssel dog vendt kampen. Lasse Steffensen scorede to gange inden for to minutter, og så løb hjemmeholdet med alle tre point.

Det blev Vendsyssels første sejr i sæsonen i tiende forsøg. Den nordjyske klub ligger dermed næstsidst. Se stillingen her.

