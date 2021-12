Amerikanere køber københavnsk traditionsklub

Fremad Amager er kommet på nye, udenlandske hænder.

En amerikansk investorgruppe, som har fået navnet Fremad Amager USA, har således købt 1.-divisionsklubben.

Det skriver Fremad Amager på sin hjemmeside.

Tidligere var klubben ejet af det Monaco-baserede selskab SCP Waterfront.

I front for den investorgruppe, der nu har overtaget Fremad Amager, står 45-årige Josh Wallace. Fremad Amager skriver blandt andet, at han igennem mange år har arbejdet inden for tech-branchen.

- Jeg har været i løbende dialog med klubben i flere måneder og har derfor kunne følge med på tæt hold. På trods af sportslig nedgang og store udfordringer i indeværende sæson, har jeg ikke været i tvivl om at fastholde interessen, siger Wallace på klubbens hjemmeside.

- Jeg har gennemgået klubbens rejse de sidste mange år, og har derfor fået et godt indblik i, hvordan klubben er blevet styret både kommercielt og sportsligt.

- Jeg ved allerede nu, at det at være 'Ama’rkaner' er et statement i sig selv. Jeg har derudover lært at der er stor forskel på at være fra den ene eller den anden side af broerne. København er en fantastisk storby, men Amager er et stolt lokalmiljø for sig.

Josh Wallace og resten af den amerikanske investorgruppe overtager en klub i krise.

Fremad Amager ligger nederst i tabellen i 1. division med kun 12 point på kontoen efter 17 kampe. I forrige weekend kunne holdet gå på vinterferie med sit fjerde nederlag i træk og det sjette inden for de seneste syv kampe.

I første omgang er målet for Josh Wallace og de nye ejere at sikre Fremad Amagers overlevelse i landets næstbedste fodboldrække.

- Der bliver ikke kastet med store summer, uden der er grundigt belæg for den investering, der skal foretages. I første omgang har vi en spillertrup, hvor den sportslige ledelse skal forberede sig på et transfervindue med udskiftninger og tilpasninger. Der er ét mål: overlevelse i 1. Division, siger Josh Wallace.

- Vi har haft dybdegående samtaler om, hvad der skal ske herfra, og hvordan vi skal løfte holdet fra den nuværende situation. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til at opbygningen af et slagkraftigt fodboldhold med stærke værdier og et udtryk, som øen kan være stolt af.

Fremad Amager genoptager sæsonen 27. februar mod Esbjerg.

