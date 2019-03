Amerikanere køber Superliga-nedrykker

Fodboldklubben FC Helsingør kommer på amerikanske hænder.

En amerikansk investeringsgruppe med forretningsmanden Jordan Gardner i spidsen har købt 51 procent af aktierne i klubben, oplyser FC Helsingør i en pressemeddelelse.

Ambitionen for den nye ejerkreds er, at den aktuelle nummer næstsidst i den næstbedste række skal være fast inventar blandt landets 15 bedste klubber og have fokus på talentudvikling.

Som en del af planen skal talentmassen fra Helsingør og omegn suppleres med unge spillere fra investorgruppens kontakter i USA.

- Vi vil skabe et af Danmarks bedste ungdomsakademier, hvor en god blanding af unge danske spillere og de bedste amerikanske talenter fra vores samarbejdspartnere skal udvikles til dansk topfodbold og på længere sigt udlandet, siger Jordan Gardner.

Klubdirektør Janus Kyhl understreger, at FC Helsingør fortsat vil være forankret i byen og lokalområdet.

- Vi har i snart en del år været kendt som en klub, der gav spilletid til unge danske fodboldtalenter, der måske var faldet lidt "gennem sprækkerne" andre steder, siger han.

- Det skal vi blive ved med, samtidig med at vi - i endnu højere grad end nu - skal have talenter op fra vores eget akademi, som vi skal gøre til 1. divisions- og superligaspillere.

- At vi nu også får muligheden for at komme ind på et lidt uopdyrket territorie i USA, er jeg sikker på bliver en kæmpe gevinst for os, siger Janus Kyhl.

Se også: Undrer du dig også? Derfor spiller Brøndby og OB fredag

Se også: Gavmilde danske stjerner sender døvelandshold til EM