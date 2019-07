Amerikanere smider millioner i dansk klub

Det amerikanske sportsbrand Capelli Sport er allerede en stor investor i 1. divisionsklubben HB Køge, og nu har de lavet en stor millioninvestering i den sjællandske klub, melder de ud i en pressemeddelelse.



Her åbner klubbens bestyrelsesformand Søren Storgaard op for størrelsen på investeringen.



- Capelli Sport investerer over de næste fire år et mere end ti millioner kroner, som HB Køges ledelse selv disponerer over. Der er tale om en investering på et niveau, der ruster os til fremtiden og som kan gøre det muligt for os at opfylde vores sportslige ambitioner om på sigt at vende tilbage til Superligaen, siger HB Køge-formanden, som fortsætter:



- Capelli Sports nye investering betyder, at vi får stabiliseret vores økonomi endnu mere, og nu står endnu bedre rustet til fremtiden. Vi skal nu arbejde målrettet på at udvikle klubben hele vejen rundt. Udviklingen skal ske i det rette tempo og hele tiden med øje for at der er styr på økonomien, lyder det fra Søren Storgaard



Sammen med den markante investering bliver Per Rud, der både har været administrerende og sportsdirektør i HB Køge, nu udnævnt som øverst ansvarlig for den Capelli Sports fodboldakademier rundt om i verden. Det betyder, at han fortsat vil have rollen som sportsdirektør i HB Køge, men han slipper nu opgaverne omkring de kommercielle aktiviteter i klubben.



Direktøren i Capelli Sport,George Altirs, ser nu meget frem til den investering, der er foretaget i 1. divionsklubben.



-HB Køge er en succeshistorie for Capelli Sport. Gennem en række inspirerende møder over de seneste måneder har vi oplevet stærkt lederskab og strategisk planlægning. Det har ført til beslutningen om at udvide partnerskabet og øge vores investering i klubben, siger Altirs.



Den amerikanske investor er ikke bare aktiv i danske HB Køge.De har ligeledes en række fodboldakademier i USA, Cedar Stars Academy, og er så er de aktive i klubber og akademier i både Australien, Afrika, Asien og Sydamerika.

