Anholdt med pistol: Nu fyrer Lyngby Nicki Bille

Samarbejdet mellem Nicki Bille og Lyngby Boldklub blev bragt til ende fredag eftermiddag. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den 30-årige angriber blev i mandags anholdt i det indre København, efter at han med en pistol havde truet en cyklist.

Træner Mark Strudal er trist over udviklingen:

- Vi er rigtig triste over situationen, for vi havde selvsagt håbet på et andet udfald, og vi havde troet på, at vi kunne hjælpe Nicki med en ny tilværelse.

- Det var derfor, klubben gik ind i det her, og vi har involveret et stort netværk af forskellige personer for at hjælpe Nicki. Vi gjorde det rigtige ved at give Nicki chancen, men det lykkedes desværre ikke, og det er vi kede af, siger Mark Strudal.

Da Nicki Bille i juli skiftede til Lyngby, fik han i sin kontrakt indføjet en klausul, der gjorde, at klubben netop kunne fritstille ham, hvis en situation som anholdelsen skulle opstå.

Derfor vidste Lyngby fint, at det kunne være op ad bakke med angriberen. Alligevel synes sportsdirektør Birger Jørgensen, at det var det rigtige at give ham chancen i første omgang.

- Vi ærgrer os helt vildt, og jeg har meget stor respekt for de folk her i huset, der lagde hovedet på blokken og sagde, at det her godt kunne lykkes.

- Vi har individuelt og som klub gjort alt, hvad vi kunne, og det er synd for alle her i huset og udenfor, der har brugt uanede ressourcer og masser af energi på at hjælpe Nicki. Men hvis vi skal være tro mod klubbens værdier, så var der ikke nogen anden udvej, siger Birger Jørgensen.

