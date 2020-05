Assistents søn skal vidne for chefen

FC Roskilde og Christian Lønstrup mødes tirsdag ved retten i Roskilde. Her har klubbens tidligere cheftræner stævnet sin tidligere arbejdsgiver, fordi parterne ikke er enige om, hvem der stoppede samarbejdet.

FC Roskilde mener, at Christian Lønstrup selv sagde sit job op, mens hovedpersonen er af den opfattelse, at han blev fyret efter det kaotiske spillermøde, hvor Christian Lønstrup anklagede spillertruppen for matchfixing.

Derfor valgte Lønstrup at stævne sin nu tidligere arbejdsgiver.

Tirsdag 9.30 sætter Christian Lønstrup sig sammen med sin advokat, Pernille Nørkær, klar i retten i Roskilde.

Christian Lønstrup på tribunen til en fodboldkamp. Tirsdag sidder han i retten i Roskilde, hvor han har stævnet sin tidligere arbejdsgiver FC Roskilde. Foto: Jens Dresling.

To spillere vidner for Lønstrup

Her skal to tidligere Roskilde-spillere, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, vidne til fordel for Christian Lønstrup.

Der er tale om Nicolai Jessen, der fik ophævet sin aftale med Roskilde i begyndelsen af 2020, efter han var kommet fra Nykøbing FC i sommeren 2018.

Det andet spillervidne som Christian Lønstrup mødet frem med, er hans tidligere assistent, John Bredals søn, Marc Bredal.

Han kom til Roskilde sidste forår på en kort aftale, hvor han spillede i klubben i forårssæsonen.

Marc Bredal kom til klubben fra Allerød, og nu stiller han op som vidne for Christian Lønstrup.

Peter Helby Petersen er udpeget som advokat for FC Roskilde. Han har også indkaldt to tidligere spillere som skal vidne til fordel for klubben.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om Anders Nielsen og Mikkel Thygesen, der skal vidne til fordel for FC Roskilde, hvor direktør og klubejer Carsten Salomonsson også ventes at træde op i vidnestolen.

Der er afsat seks timer til at få afviklet sagen hos dommer Poul Hald Andersen.

