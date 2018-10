Bille anholdt: Klubben vil have ham ud af vagten

I marts 2009 fik han 40 dages betinget fængsel for vold. Dommen blev gjort betinget af 50 timers samfundstjeneste. Straffen fik han for at have uddelt knytnæveslag.

I efteråret 2013 blev han i Norge anholdt for gadeuorden og modtog en bøde på 8000 kroner for at have smadret glas, spyttet på en ansat og slået ud efter folk på en natklub.

I april 2015 blev han i Danmark idømt 60 dages betinget fængsel samt 80 timers samfundstjeneste for at have modsat sig en anholdelse og bidt en politibetjent i armen.

I juni i år fik han 30 dages ubetinget fængsel for vold og usædelig opførsel. Under en bytur i Monaco slog han en kvinde og tog kvælertag på en anden kvinde.