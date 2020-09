Så gik den ikke længere for FC Helsingør. Efter en imponerende start på tilværelsen i fodboldens 1. division med tre sejre i tre kampe led nordsjællænderne fredag deres første nederlag i sæsonen.

Sidste sæsons superliganedrykkere fra Esbjerg var for stor en mundfuld for Helsingørs oprykkere, der tabte 1-2 i det vestjyske.

Uheldigvis for gæsterne var det et selvmål af Brandon Onkony, der endte med at blive udslagsgivende.

Dermed er de to hold nu à point i toppen af landets næstbedste række. Begge har ni efter fire kampe. Viborg kan indtage tabellens førsteplads alene, hvis midtjyderne vinder søndag over HB Køge.

Helsingørs mulighed for at holde sin sejrsstime ved lige fredag blev hurtigt udfordret. Esbjerg kom således foran efter små 20 minutter på et straffesparkmål af Yuri Yakovenko.

Gæsternes Daniel Norouzi nedlagde på klodset vis vestjydernes Joni Kauko i feltet efter et hjørnespark, og ukrainske Yakovenko tog sig sikkert af forsøget fra 11 meter-pletten.

Generelt gjorde Helsingør det svært for sig selv. Esbjerg kom således yderligere foran på et bizart selvmål af Brandon Onkony. Schweizeren ville i eget felt lægge bolden tilbage til Kevin Stuhr Ellegaard i Helsingør-målet, men Onkony var tydeligvis ikke klar over, præcis hvor keeperen befandt sig.

Forsvarsspilleren sparkede bolden forbi en måbende Stuhr Ellegaard, så den endte med at trille i eget net.

Helsingør håb om en sejr fik en smule liv, da Jeppe Kjær cirka ti minutter efter pausen med sit femte mål i sæsonen reducerede til 1-2.

Men gæsterne blev ved med at undergrave sig selv. Brandon Onkonys skrækkamp sluttede før tid, da han måtte trække nødbremsen og nedlægge Andri Runar Bjarnason, der var på vej mod mål i en friløber.

Det udløste et rødt kort til schweizeren.

Mod slutningen var det tættere på 3-1 end 2-2, men det blev altså ikke til flere scoringer, og så endte Onkonys selvmål med at være afgørende.

Hobro, der sammen med Silkeborg tog turen fra Superligaen til 1. Division sammen med Esbjerg inden sæsonen, vandt fredag 2-1 over Hvidovre.

Edgar Babayan endte som matchvinder med sit mål til slutresultatet efter cirka en times spil. Omkring ti minutter efter målet blev han udvist.

Vendsyssel og Kolding mødtes også fredag. Førstnævnte vandt 1-0.

Oprykker bomber videre - nu ligger de 1'er