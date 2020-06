Bliver direktør i kultklub

Han blev opsagt i januar som træner for Boldklubben FREM, men nu kan tidligere Superliga-spiller Allan Ravn se frem til en ny og spændende opgave.

Allan Ravn, der har en fortid som Superliga-spiller hos Brøndby IF og blandt andet scorede sejrsmålet, da klubben i 1999 slog Bayern München med 2-1 i Champions League, skal være ny administrerende direktør i Fremad Amager.

Det skriver NordicBet Liga-klubben på sin hjemmeside.

- Det er en utroligt spændende udfordring for mig, og jeg føler, at jeg har en baggrund og en erfaring som gør, at jeg er klar til at give mig i kast med det, siger en glad Allan Ravn.

Den 44-årige direktør er ifølge Fremad Amager ved at gøre sin MBA færdig, og han har de seneste år arbejdet som konsulent for flere virksomheder. Samtidig har han haft fingeren på pulsen i sportens verden og kommer derfor med en bred vifte af kompetencer.

Han erstatter Michael Jahn, der efter fem år i direktørstolen stopper.

- Fremad Amager er en klub med et meget stærkt fundament og en vigtig historie. Klubben har de seneste år rykket sig meget på kort tid, og der er ingen tvivl om, vi skal fortsætte den rejse. Men vi skal gøre det med respekt for det fundament, som Fremad Amager hviler på, siger Allan Ravn.

Fremad Amager ligger aktuelt nummer seks i NordicBet Ligaen - der resterer 12 runder.

