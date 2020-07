Blodbad hos Superliga-nedrykker: Fyrer træner og sportschef

Fodboldklubben Vendsyssel FF er gået i gang med en stor udrensning.

Klubben, der i sidste sæson rykkede ned fra Superligaen og nu befinder sig i 1. division, siger farvel til cheftræner Johnny Mølby, assistenttræner Henrik Larsen og sportsdirektør Ole Nielsen.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Med to kampe tilbage af sæsonen ligger Vendsyssel midt i 1. division og kan hverken nå at rykke op eller ned.

De sportslige resultater er årsag til fyringen, fortæller bestyrelsesformand Jacob Andersen.

- Jeg vil gerne takke Johnny Mølby og Henrik Larsen for deres store arbejde i Vendsyssel FF. Vi har intet haft at udsætte på deres indsats og engagement, men vi må også konstatere, at resultaterne og spillet ikke har levet op til vores forventninger, siger han i pressemeddelelsen.

Afløseren på cheftrænerposten er allerede fundet i skikkelse af Lasse Stensgaard, der kommer til fra AaB. Med sig har han David Olsen som ny assistent.

- Vores forberedelser til næste sæson er i fuld gang - og for at give vores nye cheftræner de bedste forudsætninger har vi valgt at skifte træner nu, siger Jacob Andersen.

Til gengæld bliver der ikke fundet en direkte afløser for Ole Nielsen.

- Ligeledes har vi valgt at stoppe samarbejdet med sportsdirektør Ole Nielsen med virkning per dags dato. Ole har, ligesom Johnny og Henrik, ydet en upåklagelig indsats, men vi har efter endt evaluering besluttet at nedlægge sportsdirektørstillingen.

- Fremadrettet vil sportsdirektørens arbejdsopgaver blive varetaget af den nye cheftræner i tæt samarbejde med team manager Mathias Kragh og undertegnede, siger klubbens bestyrelsesformand.

Se også: Tæt på Ajax