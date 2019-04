Brændte banen af for FCK: Tidligere Superliga-stjerne vender hjem

Efter et par sæsoner i USA er Martin Vingaard tilbage på kontrakt i Danmark, hvor den tidligere FCK-profil har har skrevet under med HB Køge

En tidligere Superliga-stjerne vender hjem.

Martin Vingaard har stået uden kontrakt, efter at han i efteråret spillede sin sidste kamp for amerikanske Tampa Bay, men nu har han igen sat sit navn på en ny aftale.

Det bliver 1. divisionsklubben HB Køge, der i resten af sæsonen får glæde af den 34-årige midtbanespillers rutine og spillemæssige kvaliteteter. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

I landets næstbedste række er de ellers så ambitiøse klub gået i stå i slutspurten, og der skal et mindre mirakel til, hvis man skal nå med på den bus, der måske drejer af ved Superliga-afkørslen i slutningen af maj.

Håbet er at Martin Vingaard kan være med til at vende tingenes gang. Det fortæller HB Køge-direktøren Per Rud.

- Der står fight på programmet, og set i det lys har vi talt med Martin Vingaard om at hjælpe til i den her hæsblæsende afslutning på sæsonen, siger Rud.

- Martin kommer med erfaring og hårdhed og stor sult i forhold til at han har stået uden klub siden sidste kamp for Tampa Bay Rowdies i efteråret i USA.

Den tidligere FCK-stjerne har i de seneste uger trænet med hos 1. divisionskubben, og her han gjort så god reklame for sig selv, at klubben slog til - til stor begejstring for cheftræner Morten Karlsen.

- Martin Vingaard har i den periode han har trænet med vist at han har erfaring fra allerhøjeste niveau, siger Karlsen.

Martin Vingaard i aktion for FCK mod Chelsea i første kamp af 1/8-finalen i Champions League i 2011. I returopgøret rev midtbanespilleren korsbåndet over. Foto: Jan Sommer

Hans bedste tid ligger dog år tilbage, men Vingaards cv og meritter fortæller alene historien om en mand, der ikke umiddelbart rimer på 1. division.

Han nåede et trecifrede antal kampe for FC København, med hvem han både spillede Europa og Champions League. Ni gange opnåede han tilmed spilletid på landsholdet.

For godt otte år siden stod Vingaard på toppen af karrieren, da han pludselig ramte bunden.

Den offensive midtbanespiller red på en bølge af både personlig og kollektiv succes i FCK, og havde med afgørende præstationer været med til at sende københavnerne videre fra gruppespillet i Champions League,

Her stod Vingaard og Co. så over for mægtige Chelsea i 1/8-finalen. Det var her, det gik galt. Han rev korsbåndet over i returopgøret på Stamford Bridge. FCK røg ud med et brag. Vingaard gjorde det samme.

Efter et langvarrigt skadesforløb nåede han aldrig samme niveau, omend han skiftede til FC Nordjsælland og fik gang i karrieren der igen.

Men udlandseventyret blev ikke i en europæisk topklub, som det ellers tegnede til længe, da alt tog fart på den fede måde i FCK.

I stedet gik turen til Tampa Bay, hvor Vingaard altså nåede at spille i to sæsoner.

Martin Vingaard er optaget i Hall of Fame i FCN, hvor han spillede 100 kampe. Foto: Lars Krabbe

