Bundstrid åbnet på vid gab

Det sejler organisatorisk i Jammerbugt FC, hvor spillerne ikke får løn til tiden og efterfølgende angiveligt får en stak kontanter af den kontroversielle tyske klubejer i stedet.

Men på banen kan spillerne tilsyneladende godt abstrahere fra uroen. Med en 2-1-sejr i lørdagens lokalbrag mod Vendsyssel i 1. division vandt bundproppen den anden hjemmekamp i træk og har lukket hullet til de foranliggende i nedrykningsspillet.

Esbjerg måtte lørdag nøjes med 0-0 mod HB Køge og har 23 point. Det er samme antal som Fremad Amager, der indtager den ene nedrykningsplads grundet en dårligere målscore end vestjyderne.

Nu har de to fået Jammerbugt helt op i nakken. Nordjyderne er oppe på 22 point efter sejren over Vendsyssel, og der er lagt op til en intens nedrykningsduel i de resterende seks spillerunder mellem de tre bundhold.

Kort før pausen lørdag tog Jammerbugt føringen, da Omar Natami kom fri i feltet efter et fremragende opspil. Han prikkede føringsmålet elegant ind.

Knap et kvarter inde i anden halvleg begyndte det for alvor at se godt ud for hjemmeholdet, da Ismael Sidibe var mest årvågen i feltet efter et hjørnespark. Han drejede bolden i kassen til 2-0.

Medgangen stoppede dog få minutter senere, da målmand Pape Seydou N’diaye lavede et gigantisk drop.

Da han var ved at træde ud over baglinjen med bolden i hænderne, gav han slip på den og lagde den lige for fødderne af Vendsyssels Lucas Jensen. Det gav ham sæsonens formentlig letteste scoring.

Jammerbugt holdt dog hele vejen hjem og kunne sætte de tre vigtige point ind på kontoen.

Der var ikke meget underholdning at hente for tilskuerne, da ligeledes kriseramte Esbjerg kom op på ni kampe i træk uden sejr efter 0-0 mod Daniel Aggers HB Køge.

Målchancer var der så godt som ingen af i størstedelen af kampen. KB Køges var tættest på med et stolpeskud af William Madsen efter 74 minutters spil.