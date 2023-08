Canadisk debutant skaffer HB Køges mestre smal sejr

Cheftræneren er ny, og på banen er der masser af nye folk, men lørdag var resultatet som det plejer.

HB Køges danske mestre åbnede således sin sæson med en 1-0-sejr hos Thy-Thisted Q.

Samantha Chang, der var en af flere debutanter, blev matchvinder med lidt af et kludemål i starten af anden halvleg og gav dermed Kim Daugaard tre point i den tidligere Brøndby-profils første officielle kamp i spidsen for holdet.

HB Køge har haft flotte resultater i opstarten og var også det bedste hold lørdag, men det var alligevel tæt på en stor overraskelse.

Samantha Chang åbnede ballet efter 49 minutter, da hun var sidste kvinde på bolden efter et indlæg fra venstre og klumpspil tæt under mål.

Siden fik Cecilie Fløe en gigantisk chance for at øge til 2-0, men angriberen sparkede fra kort afstand bolden over mål.

Herefter kæmpede Thy-Thisted sig godt ind i kampen, og det blev en nervøs slutfase for favoritten fra Sjælland.

Hjemmeholdet kreerede flere farlige situationer, og kun en god redning fra den 18-årige landsholdsbobler Albert Vingum forhindrede en udligning.