Chok i Genk og vantro i Viborg

- For nylig kaldte han os alle sammen og fortalte, hvor glad han var for at være i klubben, så vi i pressen har virkelig fået et chok, fortæller belgisk reporter - Viborg holder på Neestrup

Det ene sted, i Genk, sendte nyheden chokbølger gennem klubben.

Det andet sted, i Viborg, har man tilsyneladende kridtet skoene for at stå fast.

Fra Belgien beretter Genk-reporter for Het Laatste Nieuws, Kjell Doms, om, hvordan nyheden fra Danmark var en kæmpe overraskelse for alle i og omkring klubben.

- Jess Thorup har jo kun været her i seks uger, og alle har virket rigtigt glade for hans ansættelse, ikke mindst Jess Thorup selv, fortæller han.

- For nylig kaldte han alle os, der dækker Gent for forskellige medier, sammen til en uformel snak. Her fortalte han, hvor glad han var for at være i en klub med en så familiær stemning. Så vi i pressen har virkelig fået et chok.

Kjell Doms fortæller, at Thorup efter efter sejren fredag på 4-0 over Eupen gav truppen fri lørdag og søndag. Den lokale presse er af den opfattelse, at danskeren lørdag var et smut hjemme i den danske hovedstad for at forhandle sin kontrakt på plads.

- Her i Genk skal klubben stadig tale med Jess og hans agent, men der er jo en klausul i kontrakten, så det ligner jo en ’done deal’

Tilsyneladende skal Jess Thorup have den tidligere FCK-assistent Jacob Neestrup ved sin side.

Men i Viborg FF er man bestemt ikke indstillet på at slippe den cheftræner, der netop har bragt sit hold alene til tops i 1. Division med fem point ned til Silkeborg på andenpladsen.

- Jacob Neestrup er cheftræner her, og det er det. Det er både vores sportschef Jesper Fredberg og jeg meget afklarede omkring, lyder det således kontant fra Viborg-direktør Morten Jensen.

Tidligere rival afløser Ståle i FCK

Frygter insiderviden: Lukker for spil på FCK-træner

FCK's store hovedpine: Hvor finder vi en sportsdirektør?