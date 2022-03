Chokeffekt udebliver efter trænerfyring

Esbjerg fB halter videre i 1. division, men fik søndag eftermiddag trods alt sit første point i foråret.

Holdet spillede 0-0 hos AC Horsens i den første kamp siden fyringen af den tyske cheftræner Roland Vrabec tidligere på ugen efter en skuffende og pointløs start på foråret.

Assistenten Michael Kryger har overtaget tøjlerne midlertidigt, men chokeffekten udeblev mod AC Horsens, der havde klart mest spil og flest chancer i opgøret.

Efter søndagens resultater er det nu definitivt, at Esbjerg ikke kommer med i oprykningsslutspillet for de seks bedste hold i rækken. I stedet skal vestjyderne spille for at undgå nedrykning i den resterende del af sæsonen.

Esbjerg er med sine 20 point efter 21 kampe tredjesidst i 1. division med blot tre point ned til nedrykningsstregen.

AC Horsens er nummer fire med 37 point og for længst sikret en plads i oprykningsspillet, hvor holdet har tre point op til andenpladsen, som giver en billet til Superligaen om 11 runder.

Esbjergs Emil Holten havde i slutningen af første halvleg kampens vel nok største chance, men angriberen misbrugte en friløber i duel med Horsens-keeper Matej Delac.

AC Horsens havde til gengæld langt flere muligheder i kampen, og hverken ligatopscorer Casper Tengstedt eller angrebsmakkeren Magnus Riisgaard Jensen fandt vej forbi Corey Addai i Esbjergs bur.

Sidstnævnte ramte overliggeren i anden halvleg, hvor Esbjergs Kevin Conboy formåede det samme direkte på et hjørnespark.

Det økonomisk trængte bundhold Fremad Amager spillede søndag 0-0 hos midterholdet HB Køge i et ellers livligt opgør med pæne chancer til begge hold.

HB Køge er som syver dermed ét point efter Nykøbing FC på sjettepladsen inden grundspillets sidste runde i den kommende weekend. Også Vendsyssel FF er i spil til den attraktive sjetteplads.