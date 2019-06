Christian Lønstrup stævner FC Roskilde

Han var meget overrasket, da han i slutningen af maj kunne læse i medierne, at han havde sagt sit job som cheftræner op i 1. divisionsklubben FC Roskilde.

Christian Lønstrup var af den klare overbevisning, at han var blevet fyret som en konsekvens af hans handlinger i matchfixing-sagen, der ramte klubben hårdt mod slutningen af sæsonen.

Uenigheden med klubben og ejer Carsten Salomonsson resulterer nu i, at Lønstrup har stævnet FC Roskilde.

Det fortæller han til TV 2 Sporten torsdag aften.

- Jeg er ked af, at mit samarbejde med FC Roskilde er endt på denne måde med manglende opbakning fra ledelsen, men jeg står ved at jeg reagerede som jeg gjorde, og jeg mener fortsat, at det var det rigtige at gøre, skriver han og tilføjer, at det 'desværre ikke har været muligt at finde en mindelig løsning i forhold til afslutningen på mit ansættelsesforhold'.

Christian Lønstrup blev i midten af maj suspenderet, da han beskyldte nogle af sine spillere for at have deltaget i matchfixing af klubbens kampe.

29. maj fortalte Carsten Salomonsson til Ekstra Bladet, at Lønstrup havde sagt op.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) gik hurtigt ind i sagen om beskyldninger om matchfixing og inddrog 27. maj politiet i sagen. Årsagen var, at politiet har helt anderledes muligheder for at efterforske, som chef for DIF's matchfixingsekretariat, Poul Brobert, udtalte til Ritzaus Bureau.

Carsten Salomonsson har ikke ønsket at udtale sig om stævningen.

