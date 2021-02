Coronasyg landsholdshelt: Tabte 12 kilo på to uger

Familien stod ved sygesengen og tog billeder af Michael Schjønberg, fordi de frygtede, at han var ved at stemple ud

Real Madrid ville have ham – og så brækkede han benet

Michael Schønbjerg var i 1995 med på det danske landshold, der vandt guld ved King Fahd Cup - det der i dag er kendt som Confederations Cup, hvor mestrene fra de forskellige kontinenter mødes.

Saudi Arabien og Mexico blev slået i gruppespillet, inden Argentina blev besejret i finalen.

Siden karrierestoppet i 2001 har han været forbi klubber i Tyskland, Norge og Danmark som træner og sportsdirektør, og nu er han cheftræner for Vendsyssel i 1. division.

Opstarten har dog ikke været helt god, for midt i januar blev ni mand fra klubben ramt af coronavirus - heriblandt træner Michael Schjønberg.

- Jeg var faktisk så syg, at familien stod ved min side og tog billeder, fordi de frygtede, at jeg var ved at stemple ud. Det har været en ondskabsfuld omgang, og jeg endte med at tabe 12 kilo på to uger, så den sygdom er bestemt ikke for sjov, siger Michael Schjønberg til Nordjyske.

Anfører Søren Henriksen, der var i Dubai i starten af måneden og var den første til at blive testet positiv i klubben, er ifølge avisen stadig så ramt af efterveer fra coronavirussen, at han ikke kan træne.

Michael Schjønberg fra tiden som Herfølge-træner. Foto: Thomas Wilmann/Ritzau Scanpix

Schjønberg jubler med Laudrup-brødrene i VM-kampen mod Frankrig i 1998. Foto: Lars Poulsen

Schjønberg i forbindelse med showkamp for landsholdet. Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Lørdag venter forårspremieren mod Esbjerg, og Vendsyssel ligger nummer 10 ud af 12 og skal med forsøge at kæmpe sig væk fra nedrykningsfare og op i den sjove ende, inden rækken bliver delt i to.

Michael Schjønberg nåede 44 landskampe for Danmark fra 1995 til 2000 og var også med ved EM 1996, VM 1998 og EM 2000, hvor han spillede som fysisk stærk wingback.

Fodboldkarrieren bød på ophold i Esbjerg, Hannover 96, OB og Kaiserslautern. I begge de tyske klubber har han siden hen været som henholdsvis assistenttræner og sportsdirektør, ligesom han også har været sportsdirektør og træner i Superligaen for FC Vestsjælland.

Schjønberg har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at Real Madrid og andre storklubber ville have ham, og det kan du læse LIGE HER.

