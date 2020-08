Crone irriteret: Jeg er ikke blevet fair behandlet

Svenn Crone er ikke tilfreds med tingenes tilstand i Silkeborg IF, fastslår han i et interview med Midtjyllands Avis.

Den tidligere Brøndby-spiller vil meget gerne sælges i dette transfervindue, men han føler, at Silkeborg IF forlanger en alt for høj pris for ham. En pris, der afskrækker flere potentielle bejlere.

Backen lægger ikke skjul på, at sportschef Jesper Stükers ageren ikke falder i hans smag.

- Der har været mange ting, og jeg har heller ikke lyst til at sige dårlige ting om ham. Sådan er jeg ikke som person. Men selvfølgelig føler jeg mig ikke fair behandlet i den her situation.

- Det er først og fremmest, fordi min agent og jeg føler, at de værdisætter mig for højt, siger Svenn Crone til Midtjyllands Avis.

Avisen har også talt med Jesper Stüker, og Silkeborgs sportschef er bestemt ikke enig i Svenn Crones udlægning. Han fastslår, at Crone bliver behandlet efter bogen og ligesom alle andre i Silkeborg IF.

25-årige Svenn Crone kom til Silkeborg IF i 2018, og han har foreløbig spillet 65 kampe for Superliga-nedrykkerne.

Han har et år tilbage af sin kontrakt.

