Daniel Agger stopper i HB Køge

Daniel Agger og Lars Jacobsen er ved at være færdige i HB Køge.

Fredag formiddag offentliggør førstedivisionsklubben, at det berømte trænerteam stopper med udgangen af denne sæson.

Årsagen er ligetil: Det er slet ikke gået, som Agger og HB Køge havde håbet på.

De blev ansat 1. april 2021 på en toårig aftale - med option på en tredje sæson.

Præmissen var, at klubben skulle i Superligaen - og at man med Agger ved roret skulle spille med om oprykningen.

Sådan er det ikke gået.

Aktuelt ligger HB Køge i den bedre halvdel af nedrykningsspillet. Sådan var det også sidste sæson.

- Beslutningen om at stoppe har modnet sig de seneste måneder, og nu er timingen den rette. Vi var alle klar over, at det kunne blive en kamp for at undgå nedrykning i denne sæson, og vi tabte også for meget på et tidspunkt. I den situation rykkede alle tæt sammen i bussen.

- Jeg har sat pris på hverdagen med de mange dedikerede mennesker, der er en del af HB Køge, og samarbejdet med staben og spillerne har været givende, siger Daniel Agger til klubbens hjemmeside.

Trænerduoen skal ikke længere stå i spidsen for førstedivisionsklubben. Foto: Lars Poulsen

Skiftende og vanskelige forhold

I midten af april så det helt sløjt ud efter et 1-6-nederlag til Fredericia, og HB Køge lå i overhængende fare for at rykke ud af 1. division. På det tidspunkt sagde HB Køge-direktør Per Rud til Ekstra Bladet, at den sportslige deroute ikke bragte Daniel Agger i fare som cheftræner.

Meget har ændret sig i klubben, siden Agger og Jacobsen trådte til, og klubben har måttet skære flere steder for at spare penge.

Det har haft indflydelse på det sportslige setup, og det har været medvirkende til, at man ikke har kunnet indfri forventningerne.

- Jeg kan kun sige, at Daniel og Lars har arbejdet loyalt i to sæsoner under skiftende og vanskelige forhold. De har været fokuseret på at udvikle spillerne og skabe de bedste resultater. Også den kommende sæson skal vi holde igen og reducere yderligere i spillerbudgettet. Jeg har fuld forståelse for, at Daniel og Lars i det lys mener, at tiden er inde til at give faklen videre, siger Per Rud.



Klubben har på nuværende tidspunkt ikke en afløser klar.