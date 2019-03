Dansk 1. divisionsklub i voldsom knibe: Konkurs truer om få dage

FC Roskilde fik lidt succes på banen, da det i seneste runde blev til tre point i 1. division efter kun et point i forårets første tre kampe.

Men i kulissen er der en endnu mere alvorlig kamp i gang - og tiden er knap.

For et par uger siden blev det meddelt, at Carsten Salomonsson havde købt 82 procent i klubben og dermed ville overtage ejerskabet i klubben.

Men selve købet er endnu ikke gennemført, for i bund og grund handler det om at få skaffet de rette investorer, der kan sikres klubbens eksistens. Indtil videre er aktierne kun "overdraget" til Carsten Salomonsson.

Sandheden er nemlig, at FC Roskilde hver måned kører med et driftsunderskud på omkring en halv million kroner.

I en mail, der er sendt rundt til klubbens sponsorer hedder det:

- I forlængelse af de seneste informationsmøder, hvor der blev orienteret om Carsten Salomonssons køb af aktiemajoriteten i FC Roskilde, blev det nævnt, at handlens endelige gennemførelse ville finde sted i går (tirsdag, red.).

- Til orientering er denne dato blevet udskudt til mandag den 25. marts 2019. Der forhandles fortsat med flere mulige investorer om at blive medinvestor i FC Roskilde, hvor det sidste endnu mangler at falde på plads for, at aftalen kan blive en realitet.

Carsten Salomonsson arbejder med de overdragede aktier i hånden på, at nå i mål inden mandag, der er deadline i en proces, hvor klubben inden månedens udgang skal være klar til at sende den påkrævede licensansøgning til DBU.

- Jeg kæmper videre for at finde en redning og for at få »nogen« ind i klubben, siger Carsten Salomonsson til sn.dk og slår fast, at kampen er svær men at han holder optimismen i behold til det sidste.

Hvis ikke missionen lykkedes kan FC Roskilde stå overfor en konkurs, der vil tvangsnedrykke klubben til Sjællandsserien.

Superligaen Indefra: Vejles pengefinte skal stoppes

Millionerne ruller: Så meget scorer din klub