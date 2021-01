Dansk cheftræner uden magt

Michael Schjønberg var mandag for første gang i år på træningsbanen med sine spillere, der skal kæmpe sig op fra et skuffende efterår.

Den tidligere landsholdsspiller overtog før årets sidste kamp 16. december sidste år, da klubben valgte at fritstille Lasse Stensgaard på grund af skuffende resultater.

Over for Nordsjyske.dk er Michael Schjønberg klar i spyttet om, at han forventer nye ansigter til holdet, men hvem det bliver, har han ikke meget medbestemmelse over, fortæller han.

- Der er nogle mennesker, som har købt klubben, og de står bag alle de ting, der sker. De står for, hvem der kommer ind og ud. Der er en grund til, at de har købt klubben, og de vil også bruge klubben. Hvis man arbejder her, så skal man acceptere det.

- Jeg er sikker på, at de nok skal finde det, som vi skal bruge. Ellers må vi trylle lidt og finde på noget andet. Vi kan jo sagtens spille. Det har været meget værre, siger cheftræneren.

Det er tyske Ingo Winther, der står for transfers i Vendsyssel. Han er fodbolddirektør i Core Sports Capital, der ejer aktiemajoriteten i Vendsyssel FF.

Han er millimeter fra at sikre klubben den femte målmand i form af tyske Fabian Ehmann, der var med i mandagens træning.

Vendsyssel FF er i gang med sin anden sæson i træk i 1. division, efter man i sommeren 2019 rykkede ud af Superligaen.

Denne sæson har dog været skuffende med en aktuel 10. plads.

