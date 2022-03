Dansk kamp afbrudt

Esbjerg og Lyngbys spillere fik besked på at forlade banen og gik i spillertunnellen. Syv minutter senere blev kampen genoptaget

Dramatiske scener udspillede sig på Blue Water Arena fredag aften.

I 1. divisionskampen mellem Esbjerg og Lyngby gik spillerne i spillertunnellen.

På storskærmen på stadion stod der 'Pyroteknik er ikke tilladt på Blue Water Arena'.

Kampens dommer, Jonas Bøgelund, fortalte TV3 Sport, at spillerne havde forladt banen af sikkerhedsmæssige årsager, fordi der blev kastet fyrværkeri på banen.

Spillerne forlod banen efter 38 minutter. Det var lige, efter at Lyngbys Adam Sørensen først havde bragt gæsterne i front, inden Esbjergs Ísak Óli Ólafsson kort efter fik direkte rødt kort for at frarøve en oplagt scoringschance.

Spillerne forlod banen i første halvleg. Screendump: TV3 Sport

Herefter blev fyrværkeri kastet på banen, og fansene på tribunen fik en advarsel.

Syv minutter senere kom spillerne tilbage på banen, og opgøret blev genoptaget. Der er blevet lagt ti minutter til første halvleg.