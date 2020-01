Dansk klub henter målmand hos Tottenham

Viborg har været i problemer på målmandsposten, men nu er det lykkedes NordicBet Liga-klubben at hitte en løsning.

De grønblusede oplyser mandag formiddag, at man har lejet den engelske U21-landsholdsmålmand Brandon Austin i storklubben Tottenham. 21-årige Austin skal tørne ud for Viborg FF resten af indeværende sæson.

Målmanden er en del af Tottenhams U23-mandskab.

- Vi er selvfølgelig glade for at være nået til enighed med Tottenham og med Austin, og vi synes, at vi har fundet den bedst mulige løsning på målmandssituationen. Austin er en meget talentfuld målmand, som har trænet fast med Premier League-truppen, og nu søger spilletid på førsteholdsniveau.

- Han er dygtig inde på stregen, har gode reflekser og på trods af alderen, så er han meget moden både i sin spillestil og som person, siger sportschef Jesper Fredberg til Viborg's hjemmeside.

Jesper Fredberg og Viborg har indgået en lejeaftale med Brandon Austin, der er en del af Tottenhams U23-mandskab. Foto: Jens Dresling

Englænderen ser frem til at tanke spilleminutter i Danmark.

- Jeg er meget glad for at være her, og er spændt på at komme i gang og blive en del af holdet. Jeg har haft gode samtaler med Jacob, og har fået et meget godt indtryk af klubben og filosofien her.

- Der er et godt miljø her for unge spillere, så det er meget spændende for mig, og jeg håber på, at jeg kan bidrage godt til holdet og udvikle mig i min tid i Viborg, siger Austin.

Brandon Austin forlængede i december sin kontrakt med Tottenham frem til 2022.

