Dansk klub ophæver med otte spillere

Fremad Amager har torsdag valgt at sige farvel til en række spillere. Således har NordicBet Liga-klubben ophævet med hele otte forskellige spillere.

Det bekræfter Fremad Amager selv på sin hjemmeside.

De omtalte spillere er Anwar El Younossi, Momo Fanye Toure, David Martin Anane, Salisu Abdullahi, Obinna Awara, Emmanuel Bio, Emmanuel David og Moses Enokela Candidus. Langt størstedelen af dem spillede minimum et par kampe for Fremad Amager i efteråret, og kun Emmanuel David nåede ikke at få spilletid.

Af de nævnte var Momo Fanye Toure endda en af Fremad Amagers mest målfarlige spillere i efteråret med seks kasser.

Sportschef Jacob 'Gaxe' Gregersen fortæller over for klubbens hjemmeside, at de otte spilleres exit skyldes et ønske om en anderledes trupsammensætning.

- På lørdag går det løs i en forårssæson, hvor vi starter nederst, og skal kæmpe os væk fra nedrykningspladserne. Det kan vi ikke gøre med delvist uprøvede unge udenlandske spillere, og med nyt ejerskab i klubben kunne vi derfor gå i en anden retning.

- Derfor blev vores transfervindue også en del mere aktivt, end hvad vi normalt ønsker. Det var samtidig vores mulighed for en frisk start og en trup, hvor størstedelen af de nuværende spillere har erfaring fra de danske rækker, og har et stort kendskab til niveauet i NordicBet Ligaen, siger 'Gaxe' til Fremad Amagers hjemmeside.

Af de otte spillere står syv nu uden kontrakt og er frie på markedet. Anwar El Younossi var derimod kun i Fremad Amager på en lejeaftale, og han vender tilbage til bulgarske PFC Botev Plovdiv.

Fremad Amager er sidst i NordicBet Ligaen.