Dansk klub slipper med bøde

Sønderjyske slipper med en bøde for at have brugt en spiller, der ikke var på holdkortet i 4-1-sejren over Næstved søndag.

Det fremgår af en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans på dbu.dk.

Næstved havde nedlagt protest over Sønderjyskes brug af Mikkel Ladefoged, der blev skiftet ind efter 70 minutters spil ved stillingen 3-0 til udeholdet, og ifølge kendelsen argumenteret for, at Sønderjyske skulle taberdømmes 0-3.

Næstved fremførte blandt andet, at Mikkel Ladefoged ikke skulle være spilleberettiget.

Sønderjyske forklarede sig dog med, at man hele tiden havde planlagt at bruge Ladefoged, og at han også var en del af den offentliggjorte trup.

Men han kom bare ikke med på holdkortet, hvor der fremgik otte reserver i stedet for de planlagte ni. Han var dog fuldt ud spilleberettiget og i gang med sin anden sæson for førsteholdet.

Fodboldens Disciplinærinstans er enig med Sønderjyske og begrunder sin kendelse med, at der var tale om en beklagelig administrativ fejl, som ikke gav Sønderjyske nogen uretmæssig sportslig fordel.

Sønderjyske skal dog betale 10.000 kroner i bøde for fejlen.

Ifølge Næstveds direktør, Peter Nielsen, var det aldrig hensigten med protesten at få en 3-0-sejr, som det ellers fremgår af kendelsen på dbu.dk.

Næstved var klar over, at Ladefoged var spilleberettiget.

- Det ved jeg også godt, at Sønderjyske gerne vil, men når tingene sker på det her niveau, så skal det straffes meget hårdere, end det er blevet straffet, og der snakker jeg ikke om point eller omkamp.

- Jeg tænker økonomisk. Det er simpelthen for billigt at slippe med 10.000 kroner efter sådan en stor brøler, siger Nielsen til bold.dk.

Efter tre runder i 1. division har Sønderjyske fire point på sjettepladsen, mens Næstved endnu er pointløs.