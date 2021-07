Dansk klub solgt - igen

Fodboldklubben Vendsyssel FF er tilbage på lokale hænder.

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, hvor tidligere bestyrelsesformand Jacob Andersen fredag står registreret som ejer og direktør.

Samme sted oplyses det, at Ahmet Schäfer, Jerome Champagne og Yannick Flavien fra det schweiziske selskab Core Sports Capital (CSC) ikke længere er ejere af klubben.

Vendsyssel skriver samme nyhed på sin hjemmeside.

- Jeg er på klubbens, spillernes, medarbejdernes, byens, sponsorernes, vores moderklub og ikke mindst vores fans' vegne rigtig glad for at kunne meddele, at jeg per dags dato har købt aktierne i Vendsyssel FF tilbage af CSC, siger Jacob Andersen til klubbens hjemmeside.

- Vores ni måneders 'ægteskab' med CSC blev meget hurtigt et ulykkeligt 'ægteskab”, men det er noget, vi nu lægger bag os.

Det er ikke engang et år siden, at den nordjyske klub blev overtaget af selskabet, der laver investeringer i fodboldbranchen og har hovedkvarter i den schweiziske by Zug syd for Zürich.

Vendsyssel blev i august sidste år den tredje klub i CSC-porteføljen foruden Clermont Foot 63 fra Frankrigs næstbedste række og SC Austria Lustenau fra den næstbedste østrigske række.

Jacob Andersen valgte selv at træde tilbage som direktør i foråret, da de ansatte i klubben - herunder spillerne - ikke havde fået løn.

Tidligere i denne uge var den så gal igen med lønudbetalingen. I en pressemeddelelse fra Spillerforeningen lød det, at spillerne ikke havde fået løn i slutningen af juni.

Nu står det schweiziske selskab altså ikke længere i spidsen for Vendsyssel.

Jacob Andersen siger til Vendsyssels hjemmeside, at der ved overtagelsen sprøjtes minimum 12 millioner kroner ind i klubben.

Vendsyssel overlevede med nød og næppe i 1. division i den forgangne sæson. Holdet sluttede som nummer fire i nedrykningsspillet med samme antal point, men bedre målscore end nedrykkerne fra Kolding IF.