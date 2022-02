Dansk klub vinker farvel til otte spillere

Otte nu tidligere Amager Fremad-spillere må se sig om efter nye arbejdsgivere, efter at 1. divisionsklubben har ophævet kontrakterne med dem alle.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside torsdag eftermiddag.

Spillerne Anwar El Younossi, Momo Fanye Toure, David Martin Anane, Salisu Abdullahi, Obinna Awara, Emmanuel Bio, Emmanuel David og Moses Enokela Candidus kan nu frit skrive under med andre klubber.

Momo Fanye Toure har scoret tre mål i sæsonen.

Ifølge Fremad Amagers sportschef, Jacob Gregersen, sker udskiftningen i truppen på et naturligt tidspunkt, da man har et ønske om at gå i en anden retning med spillermaterialet.

- På lørdag går det løs i en forårssæson, hvor vi starter nederst, og skal kæmpe os væk fra nedrykningspladserne.

- Det kan vi ikke gøre med delvist uprøvede unge udenlandske spillere, og med nyt ejerskab i klubben kunne vi derfor gå i en anden retning, siger han til hjemmesiden.

Klubben har i det hele taget haft travlt i vinterens transfervindue. Mikkel Basse og Mads Aaquist, der tidligere har spillet for henholdsvis Fredericia og Viborg FF, er kommet til klubben.

Det er en amerikanske investorgruppe, der har købt 1.-divisionsklubben.

