Dansk traditionsklub købt af tysker: - Der bliver ingen lønfest

Den tidligere tyske landsholdsspiller Fabian Ernst har sammen med Alex Quaye købt 1. divisionsklubben Næstved. Jacob 'Gaxe' Gregersen bliver direktør i klubben og slår straks fast, at man ikke kommer til at hente et halvt Superliga-hold

1. divisionsklubben Næstved Boldklub har fået nye ejere.

Ekstra Bladet kunne for en uge siden fortælle at en handel var nært forestående, og den er nu faldet på plads.

Den tidligere tyske landsholdsspiller Fabian Ernst overtager sammen med Alex Quaye, der driver et fodboldakademi i Ghana, klubben.

- Det har været vigtigt for os at finde en klub og en by, der har en fodboldhistorie. Her i Næstved fandt vi en klub, der har en rig historie.

- Det vil sige, at folk i byen ved, hvad det vil sige at spille med i den bedste række, og det er vores mål på sigt, siger Fabian Ernst i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Han afviser, at der kommer til at ske en revolution i den sjællandske klub, der overvintrer på en flot femteplads i 1. division.

Ernst ønsker at bevare de stærke lokale rødder og understreger, at han og Quaye ikke kommer med en kortsigtet plan:

- Vi er her for det lange seje træk, og vi har et ønske om at rykke og udvikle Næstved Boldklub på alle parametre.

- Vi overtager en sund klub, der har gjort det godt i de seneste år, og nu skal vi forsøge at videreudvikle. Det er en stor opgave, men vi har en klar idé om, at vi med hårdt arbejde kan lykkes med den mission.

Jacob 'Gaxe' Gregersen bliver direktør i Næstved. Foto: Anders Brohus

Fabian Ernst og Alex Quaye indtræder i en ny bestyrelse, mens Jacob ’Gaxe’ Gregersen, der tidligere har været sportsdirektør i SønderjyskE og FC Vestsjælland, bliver direktør i klubben.

Den tidligere ejer, Peter Birk, skrev for en uge siden i en mail til samarbejdspartnere og frivillige, at de nye ejere ville ’investere massivt i spillertrup samt organisation på den korte bane’, men ifølge Jacob Gregersen bliver det ikke tilfældet:

- Jeg vil gerne understrege, at vi med ejerskiftet og mit indtog ikke skal forvente en lønfest. Vi kommer ikke til at hente et halvt Superliga-hold og spillere fra alle fire verdenshjørner her i januar.

- Vi vil først og fremmest arbejde for at holde fast i den samme økonomiske fornuft, som klubben har været drevet efter i de seneste år.

Næstved, der i sidste sæson rykkede op fra 2. division, er i spil til en af de pladser, der giver play off-kampe til Superligaen.

Desuden er træner Michael Hemmingsens mandskab i pokalkvartfinalen, hvor de midt i marts møder AaB.

