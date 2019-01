Dansk traditionsklub tæt på salg: - Vil investere massivt

Næstved er tæt på at blive solgt til en tysk investorgruppe, som ifølge 1. divisionsklubbens nuværende hovedaktionær, Peter Birk, vil investere massivt i spillertruppen uden dog at lave 'en Vejle eller Fremad Amager'

Den sjællandske traditionsklub Næstved Boldklub er tæt på at blive solgt til en tysk investorgruppe.

Det var Sjællandske, der tilbage i december kunne fortælle om en mulig handel, og den er nu lige oppe over.

Det fortæller Peter Birk, der både er hovedaktionær og direktør i 1. divisionsklubben, i en mail sendt til partnere og frivillige i Næstved Boldklub.

Ekstra Bladet har set mailen, hvor Birk fortæller om det nært forstående salg af den sjællandske klub, der især i 80’erne satte et solidt aftryk på dansk fodbold og blandt andet vandt sølv to gange.

- Jeg kan bekræfte, at et salg er nært forestående, skriver Peter Birk og glæder sig over den fremgang, som Næstved oplevede i 2018.

Klubben rykkede op fra 2. division og ligger på en flot femteplads i 1. division. Ifølge Birk er de økonomiske forudsætninger for at drive det endnu videre dog ikke til stede, og det er derfor, at han vælger at sælge klubben til den tyske investorgruppe.

- Jeg har i et års tid kigget efter muligheden for at rykke klubben videre. Selv om vi ligger flot med i år, så er der intet der tyder på, at vi kan ligge stabilt i toppen af NordicBet Ligaen hvert år med den økonomi, vi har nu.

- Jeg og bestyrelsen har gennem årene forsøgt alt, hvad vi har i værktøjskassen, for at forøge omsætningen. Men vi kan simpelthen ikke rykke den markant hen mod de beløb, der skal bruges for at ramme Superligaen.

Næstved har indimellem stukket næsten frem i pokalturnering, og nu vil den sjællandske klub tilbage i Superligaen. Foto: Cicilie S. Andersen

Næstved har en omsætning på ca. ti mio. kr. og er dermed blandt de klubber i 1. division, der har de laveste budgetter.

Næstved har svært ved at hente lige så mange sponsorkroner som konkurrenterne, men i stedet kommer der nye investorkroner til, og de nye folk har ifølge Birk store ambitioner om at skabe ’en markant fremtid for fodbolden i Næstved’.

- Uden at afsløre deres planer i detaljer kan jeg sige, at deres mål er, at Næstved skal i Superligaen - gerne allerede til sommer 2019.

- Det vil de gøre ved at investere massivt i spillertrup samt organisation på den korte bane. Det har været vigtigt for mig, at en kommende investor har musklerne til at gøre det bedre end den nuværende ejerkreds.

Flere andre danske traditionsklubber er de seneste år blevet overtaget af udenlandske investorer.

Vejle og Fremad Amager er eksempelvis på udenlandske hænder, men de nye folk i Næstved vil gøre det anderledes, end de gør i den østjyske Superliga-klub og i 1. divisionsklubben på Amager.

Næstved vil ifølge Birk ikke ’lave en Vejle eller Fremad Amager, hvor ingen kender navne på spillere, trænere eller ledere’.

- Værdierne og tilknytningen bibeholdes i den klub, vi alle holder af og med, skriver Peter Birk i mailen og pointerer, at hverken han eller de øvrige aktionærer bliver velhavende på handelen.

Den nuværende hovedaktionær forventer at have lukket en handel i den kommende uger, og derefter vil de nye ejere fortælle mere om dem selv og deres planer med Næstved.

Det er planen, at Michael Hemmingsen fortsætter som træner i Næstved, hvor han har haft stor succes. Foto: Ernst van Norde

Peter Birk fortsætter i en rolle i klubben, og han skriver i sin mail til partnere og frivillige, at det også er planen, at Michael Hemmingsen fortsætter som træner.

Han skriver, at en af grundene til, at investorerne har valgt Næstved frem for andre klubber, er, at den sjællandske klub har en stabil forretning, og at der dermed ikke er noget økonomisk hul, der skal lukkes.

Næstved, der midt i marts møder AaB i kvartfinalen i pokalturnering, kom ud af sæsonen 2017/18 med et overskud på 679 kr.

Ifølge Sjællandske står den tidligere tyske landsholdsspiller Fabian Ernst i spidsen for den tyske investorgruppe, og ifølge avisen får Jacob 'Gaxe’ Gregersen en rolle i Næstved, når handlen er gennemført.

