Dansker i drømmehandel: Klar til Premier League

Frederik Alves er netop blevet tildelt julegaven, som de fleste danske drenge kun kan drømme om.

En kontrakt i Premier League!

Den 21-årige midterforsvarer er tirsdag blevet præsenteret i West Ham, der henter ham i 1. divisionsklubben Silkeborg.

U21-landsholdsspilleren har underskrevet en aftale, der binder ham i klubben frem til sommeren 2024.

Transferen har været meldt undervejs i lang tid, men det er først nu, at den åbenlyse flirt fra begge parters side er endt ud i en endegyldig aftale.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frederik Alves skal i fremtiden tørne ud for West Ham i Premier League. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den første kontakt fra West Ham kom i starten af oktober, da Alves var med det danske U/21-landshold til EM-kvalifikationskampe, skriver Silkeborg IF.

Allerede 4. november blev Fondsbørsen informeret om, at Alves havde forhandlet sine personlige forhold på plads, og at der på daværende tidspunkt kun manglede godkendelse af arbejds- og opholdstilladelse.

De fornødne stempler er nu i hus, hvorfor West Ham bekræfter overgangen på deres hjemmeside, mens Alves' afsender i Østjylland har udsendt ny information til Fondsbørsen, om, at handlen nu er endeligt gennemført.

Beløbet for overgangen er ikke oplyst, men sikkert er det, at hovedpersonen selv sætter pris på sit kommende udlandseventyr.

Det fortalte Frederik Alves kort inden afrejse til England torsdag i sidste uge.

– Jeg vil arbejde så hårdt jeg kan, for at komme til at spille i Premiere League. Det har været en drengedrøm lige siden jeg var lille. Det kommer jeg til at gå benhårdt efter, lød det til Silkeborgs hjemmeside.

Den talentfulde forsvarer nåede at spille tre og et halvt år i Søhøjlandet, hvor han indledte karrieren på U19-mandskabet.

Den foreløbige kulmination på rejsen er netop nået.

