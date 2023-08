Dansker i opsigtsvækkende comeback

Ryan Johnson Laursen har genoptaget sin karriere og planlægger at flytte til København. Hans strandbar lukker inden længe ned for nu

Det var egentlig slut. Men så alligevel ikke.

Ryan Johnson Laursen vender tilbage til fodbolden.

- Jeg havde tænkt, at 'det var det', men sagde også, at det skulle være noget specielt, før jeg gad at tage det op igen, siger han til Ekstra Bladet.

Og det er B.93 i 1. division, mener backen. I hvert fald for hele denne sæson.

- Jeg føler, at jeg har noget at bidrage med, da jeg stoppede i en relativ ung alder, så jeg var ikke slidt helt ned, og så synes jeg, at B.93's projekt er cool.

- Jeg er selv opvokset på Østerbro, så det tiltaler mig meget at være med til at bidrage til at være fælles med noget på Østerbro.

Østerbro-klubben får glæde af den tidligere OB-spiller. Foto: Kent Rasmussen/Ritzau Scanpix

Megafedt

Aftalen er kommet i stand over noget tid.

- Det har været i en måned til halvanden, at der af omveje har været konkakt, og så har vi fundet hinanden på den måde. Nu er vi endt her, og jeg har lige haft første træningsdag. Det var megafedt.

Ryan Johnson Laursen kender Nicolaj Thomsen fra U-landsholdet, Michael Falkesgaard fra OB og Jacob Egeris fra Lyngby.

Bar lukker ned - for nu

31-årige Laursen startede pop-up strandbaren 'Hey Lola' op ved Odense Havn efter sit karrierestop. Det har hele tiden været planen, at den lukker ned 9. september, hvilket gør, at han så også har tid til fodbolden.

- Det har været en sommerting, så det er rigtig godt, at vi lukker ned, og så starter jeg op med noget nyt. På den måde er der noget at tage sig til. Det var ligesom, det skulle være.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med 'Hey Lola' næste sommer.

- Det må vi se på. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Lige nu nyder vi de sidste to uger.

Fodboldspilleren bor i Odense, og han pendler derfor det næste stykke tid frem og tilbage.

- Jeg kommer nok til at gøre det et par måneder, indtil vi har fundet et sted at bo. Vi skal lige have styr på alt det praktiske.

Ryan Johnson Laursen og hustruen håber herefter at kunne flytte til København.