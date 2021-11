Debutant redder oprykker i Esbjerg i den dybe overtid

Esbjerg fB's slingrekurs i 1. division fortsatte fredag, da holdet hjemme spillede 2-2 med oprykkeren Jammerbugt.

I sidste uge slog Esbjerg på udebane Hobro med 6-2, men det blev altså ikke fulgt op fredag, hvor holdet ellers fik et straffespark i overtiden.

Det reddede den debuterende målmand, Pape Seydou N’Diaye, og sikrede Jammerbugt et point.

Opgøret var generelt en fejlfyldt omgang, og begge defensiver leverede store fejl, der kostede mål.

Esbjerg er nummer syv i 1. division med 16 point, mens Jammerbugt er nummer ni med 15 point.

Nicklas Strunck og Esbjerg fik fredag kun 2-2 mod Jammerbugt i 1. division. (Arkivfoto) Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Esbjerg var dominerende i det meste af første halvleg, men havde ikke den afgørende skarphed i de fleste afslutninger.

Efter 21 minutter kom gæsterne stik mod kampens hidtidige forløb foran med 1-0. Angriberen Sead Gavranovic pressede den islandske forsvarspiller Isak Olafsson til at lave en dårlig tilbageaflevering, inden han lobbede bolden flot over keeper Ramon ten Hove.

Kort efter var den gal i den anden ende.

En Esbjerg-spiller læste en skidt pasning i Jammerbugt-defensiven og sendte bolden frem i fødderne på den unge midtbaneprofil Mads Larsen. Og han vippede bolden over stregen til 1-1 i duel med Pape Seydou N’Diaye.

Esbjerg åbnede anden halvleg bedst, og efter 62 minutter kom 2-1-målet.

En lang bold blev sendt frem mod den netop indskiftede Oliver Svendsen, og da kommunikationen svigtede hos Jammerbugt, bragte den kun 17-årige debutant Esbjerg foran.

Efter 67 minutter endte et langt og velkomponeret Jammerbugt-angreb med et fladt indlæg fra midtbanespilleren Bardhec Bytyqi, som Gavranovic sparkede i kassen til 2-2.

I slutfasen var Jammerbugt den mest initiativrige mandskab, men nordjyderne fik ikke spillet sig frem til et sejrsmål, og Esbjerg slog heller ikke til, da holdet fik et straffespark for hånd på bolden i den dybe overtid.

Indskiftede Patrick Schmidt fik således reddet sit forsøg af N'Diaye.