Det lugter af Superliga

Silkeborg stoppede fredag Viborgs stime som ubesejret i et topbrag mellem nummer et og to i 1. division.

Værterne fra Silkeborg vandt med 2-0 på scoringer fra Nicolai Vallys og Joel Felix før pausen.

Gæsterne havde inden fredagens duel spillet 25 kampe uden at tabe, hvilket har sikret Viborg en suveræn førsteplads med gode chancer for oprykning til Superligaen.

Med sejren øgede Silkeborg chancen for at gøre Viborg selskab på en aften, hvor rækkens nummer tre fra Esbjerg tabte terræn med et 0-1-nederlag i Helsingør.

Silkeborg tog føringen efter en god halv time, da et frispark blev sendt ind i Viborg-feltet, hvor Nicolai Vallys mellem venner og fjender fik et urent træf på bolden, der sprang i mål til 1-0.

To minutter senere lagde Silkeborg-profilen Magnus Mattsson bolden hen til Stefan Thordarson, der var tæt på at øge til 2-0, men Viborg-keeper Lucas Lund fik puffet skudforsøget til hjørnespark.

Silkeborg fordoblede alligevel føringen, da det efterfølgende hjørnespark ramte bageste stolpe. Via ryggen på Joel Felix endte bolden på komisk vis i målet til 2-0 til stor morskab for hjemmeholdets spillere.

Kort efter var det tæt på at blive 3-0, men en meter fra målstregen lykkedes det Mads Kaalund at sparke over mål.

Viborg var uden ligatopscorer Sebastian Grønning, som var sendt på tribunen som følge af en intern straf hos ligaens førerhold.

Gæsterne sad tungt på spillet i hele anden halvleg og tilspillede sig flere store chancer mod et passivt Silkeborg-hold, der blot kom til nogle sporadiske kontramuligheder.

Små ti minutter efter pausen headede Viborgs Lars Kramer på stolpen, og det begyndte at se lidt skrøbeligt ud for Silkeborg.

De omkring 2800 tilskuere fik sig alligevel lidt at lune sig på, da det efter 75 minutter blev annonceret over højttaleranlægget, at Esbjerg var kommet bagud med 0-1 i Helsingør.

Silkeborg holdt stand, og da kampuret nærmede sig 90 minutter, blev der fløjtet af i Helsingør, hvilket medførte endnu et jubelbrøl.

Viborg topper 1. division med 63 point, mens Silkeborg på andenpladsen har 59 point. Esbjerg følger efter med 52 point. Der resterer seks spillerunder i 1. division. De to bedste hold rykker i Superligaen.