Discount-succes: Gamle drenge jagter Superligaen

Peter Lassen griner under kasketten, da han fortæller om sin plan.

- En af dagene skriver jeg ud til alle sponsorerne. 'Alle jer, der gerne vil blive som sponsor i Hvidovre, skal nok forlænge nu. For om et år, er det er dobbelt op, når vi er i Superligaen.'

- Det er kun mig, der kan gøre det. For de ved, at jeg er tosset, siger den tidligere Superliga-topscorer til Ekstra Bladet.

Egentlig er det også tosset at tale om Hvidovre og Superliga i samme sætning.

1. divisionsklubben består af deltidsspillere, der ofte skal lave en Superman-omklædning for at være ude på banen, når Per Frandsen fløjter til træning kl. 16.

- Jeg har ikke noget imod at få beskidte hænder, siger Peter Lassen, der har mange kasketter på i hjerteklubben Hvidovre. Foto: Lars Poulsen

Peter Lassen er salgs- og sportschef samt ansvarligt for alt forfaldende arbejde.

Han er eneste mand i det store kontor i stuetagen på Hvidovre Stadions hovedtribune, men er i daglig kontakt med direktør Kim Madsen.

- Han er guld værd og gør en kæmpe indsats. Han brænder også 100 procent for Hvidovre Fodbold, siger Peter Lassen under rundvisningen i de gamle lokaler.

Gamle indrammede plakater minder om en tid, der engang var. Lassen peger på en fra pokalfinalen i 1980.

- Det vil vi gerne prøve igen, siger han.

Det er 41 år siden, at Hvidovre var i deres eneste pokalfinale - 5-3 mod Lyngby - og snart 25 år siden, at de havde deres hidtil eneste sæson i Superligaen.

Men i den gamle mesterklub på Vestegnen drømmer man nu om både pokalsucces og Superligaen.

Hvidovre er i kvartfinalen mod SønderjyskE, og ligger godt halvvejs inde i sæsonen på en oprykningsplads i 1. division.

I begyndelsen af november så over 1700 tilskuere Hvidovre slå rivalen Lyngby 1-0, og Peter Lassen kan godt mærke, at det går godt.

Både når han taler med sponsorer og går en tur op ad Hvidovrevej.

- Det er mange, der siger tillykke, og jeg må også sige, at jeg er pissestolt over det. Det er lidt uvirkeligt. Vi plejer jo at spille med om nedrykning.

Da han før sæsonen blev spurgt om målsætningen, sagde han top-6 og tænkte 'bare vi ikke rykker ned.'

Men Hvidovre har taget fusen på alt og alle - også på salgs- og sportschefen - og har 31 point efter 15 kampe.

Kun FC Helsingør har gjort det ét point bedre.

- Jeg sidder nogle gange og napper mig selv i armen på tribunen. Vi spiller fandeme flot fodbold, og jeg bliver stolt over den måde, vi spiller på, siger Peter Lassen.

- Folk kommer til mig og siger, at 'nu skal vi også på stadion, for det går godt.' Altså, det er ikke nu, du skal gå på stadion. Det skal du, når det går dårligt! lyder Peter Lassens opfordring til Hvidovre-borgerne

Han tilskriver træner Per Frandsen – 'han har været fantastisk' – en stor del af æren, og så har Hvidovre ramt truppen lige i røven for at bruge et Lassen'sk udtryk.

De har ikke meget at gøre godt med. Det er vel kun oprykkeren Jammerbugt, der har et lavere budget, men Hvidovre har brugt pengene godt.

- Vi har god sammensætning af unge, talentfulde spillere og ældre med en enorm erfaring. Jeg kan virkelig se, hvordan de gamle render og pepper de unge op.

- Jeg mærke, at de vil rykke op, selvom vi andre måske går og tænker, at det er fint, og det går nok, siger Peter Lassen.

Det er tæt i toppen af 1. division, hvor Helsingør, Hvidovre, Lyngby og Fredericia ligger inden for tre point. Horsens på femtepladsen kan heller ikke afskrives i oprykningsræsset.

Det er alle klubber, der har flere penge og bedre forudsætninger end Hvidovre, men selvom Peter Lassen i sjov nævner Superligaen over for sponsorer, er der også et gran af alvor i budskabet.

- Vi havde 25 minutter på Lyngby Stadion, hvor vi var i modvind, og havde det også svært i Helsingør. Men bortset fra det, synes jeg, at vi stort set har været bedst i alle kampe.

- Så jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skal være os, der rykker op, lyder det fra Peter Lassen, der medgiver, at han i så fald nok får brug for hjælp på kontoret.

Uden for banen har 2021 været et hårdt år for Hvidovre og Peter Lassen. Et par klublegender er blevet revet alt for tidligt bort. Foto: Aleksander Klug

Et år med død: Farvel til flere Hvidovre-legende

Man fornemmer en tåre i øjenkrogen.

Peter Lassen har fortsat svært ved at tale om Martin Krogh-Jensens alt for tidlige død. Hvidovre-formanden døde 30. oktober i alder af 56 efter et kort, hårdt sygdomsforløb.

- Jeg vil helst ikke snakke for meget om det, for jeg bliver så berørt hele tiden, siger Peter Lassen.

Han fik ofte besøg af formanden på kontoret, og de stod altid sammen og så holdet træne. Martin Krogh-Jensen blevet mindet i forbindelse med kampen mod Lyngby 6. november.

Alle Hvidovre-spillerne havde Martin Krogh-Jensens navn på ryggen.

- Det er så trist, at han ikke får lov at opleve det, men lad os nu gå hele vejen til Superligaen i hans ånd, siger Peter Lassen.

Hvidovre sagde tidligere på året farvel til to klubikoner i skikkelse af Niels Nielsen og Michael Christensen.

Førstnævnte var forretningsfører i Hvidovre i omkring 50 år, mens Michael Christensen for mange er Mr. Hvidovre.

Han var med til vinde pokalfinalen i 1980 og mesterskabet året efter. Han har med 408 kamp klubrekorden og var i en årrække direktør i klubben.

Michael Christensen blev 66 år.