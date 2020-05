Divisionsforeningen: 1. division starter samtidig som Superligaen

Efter knap to måneder uden fodboldkampe ser det nu ud til, at bolden igen begynder at rulle snart.

Flere og flere Superliga-klubber har genoptaget træningen i mindre grupper, og Divisionsforeningen meddelte således efter et møde med blandt andre kulturminister Joy Mogensen fredag, at de satser på en genstart af Superligaen 29. maj.

Og det er ikke kun Superligaen, der vil genoptages til den tid. Også NordicBet Ligaen starter deromkring.

- Det bliver omtrent samme dato som Superligaen, og protokollerne bliver de samme. Der er en lille smule mere luft at gøre med ved NordicBet Ligaen, men det bliver i udgangspunktet omkring samme dato, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til tipsbladet.dk.

Med en genstart af de to rækker i slutningen af maj - eller deromkring - vil man forsøge at færdigspille sæsonerne inden udgangen af juli.

Ellers kan det nemlig gå ud over den kommende sæson, hvor programmet ser ud til at blive komprimeret.

- Superligaen og NordicBet Ligaen skal vi meget gerne have afsluttet senest 31. juli. Det er et stramt tidsforløb i den kommende sæson, som vi arbejder en del med at gøre muligt allerede med de nuværende betingelser.

- NordicBet Liga er en lille smule anderledes, da den i udgangspunktet ikke på samme måde behøver at respektere den internationale kampkalender. Derfor er der noget mere manøvrerum. Men hvis vi først kommer i gang i start september, og der skal være EM 11. juni 2021, så kigger NordicBet Ligaen ind i meget få muligheder i forbindelse med planlægningen af sæsonen, siger Claus Thomsen.

I NordicBet Ligaen er Vejle Boldklub på førstepladsen med 44 point efter 20 kampe, og de har syv point ned til Viborg FF på andenpladsen Der mangler at blive spillet 13 kampe.

Ingen afgørelse på 2. division

Mens planen stadig er at færdigspille Superligaen og NordicBet Ligaen, har der været mere tvivl angående 2. division.

I midten af april kom tipsbladet.dk i besiddelse af et dokument, som Divisionsforeningen havde sendt til klubberne i rækken, og i dokumentet stod, at sæsonen ikke længere kan færdigspilles som planlagt.

Divisionsforeningen afviste efterfølgende, at man har opgivet at afvikle de resterende runder, og der er fortsat ingen løsning angående rækken.

- 2. division er vi stadig i gang med at kigge på, hvad den bedste løsning kan være, siger Claus Thomsen.

Der resterer 16 spillerunder af 2. division.