Dommer fortryder med det samme

Ærgerrigheden og engagementet kan der ikke sættes en finger på.

Dommer Nils Heer fortrød straks et frispark, hvor han i stedet skulle lade fordelen komme Fredericia til gode i søndagens 1. divisionskamp mod Vendsyssel.

Fredericias Samson Iyede var alene igennem med målmand Lukas Jonsson, da fløjten lød for frispark i en situation lige inden.

Nils Heer kastede sig i græsset med hænderne på hovedet og græmmede sig over at have fløjtet for tidligt.

Spillerne accepterede det da også hurtigt, og Fredericias Andreas Lausen gav dommeren et klap på skulderen.

Gæsterne var på daværende tidspunkt bagud 1-0, da Vendsyssels Mikkel Wohlgemuth havde scoret tidligt i opgøret.

Christian Tue Jensen fik udlignet inden pausen, og kampen sluttede 1-1.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nils Heer. Han har ingen kommentarer.

