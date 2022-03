Don Ø ville redde Fremad A.: Blev afvist

Vi skruer tiden et halvt år tilbage. Der hersker kaotiske tilstande i arbejderklubben Fremad Amager. Klubben er overbefolket med udenlandske spillere og de danske islæt er i klart mindretal på banen.

Samtidig arbejder den russiske ejer, milliardærsønnen Anton Zingarevich, tydeligvis på at afhænde klubben. Han har langt større interesse i i den bulgarske fodboldklub, hvortil han allerede har flyttet nogle af de bedste spillere fra Fremad Amager.

I kulissen spøger Flemming Østergaard, manden, der fik skabt fundamentet for FC Københavns store opstigning til den europæiske succes og de mange mesterskaber.

Ekstra Bladet kan således afsløre, at Flemming Østergaard ved den lejlighed stod klar med en investor, der var parat til at fremtidssikre Fremad Amager med sin store millioninvestering.

Flemming Østergaard her i en situation, hvor han lykønsker Ståle Solbakken med endnu et mesterskab. Don Ø var involveret i at skaffe nye ejere til fremad Amager sidste efterår, men den russiske ejer ville hellere sælge til amerikanere. Foto: Jens Dresling.

- Jeg var konsulent på projektet og havde en dansk investor parat til at købe Fremad Amager.

-Vi var i forhandlinger med den russiske ejer, men han solgte desværre klubben til anden side, siger Flemming Østergaard til Ekstra Bladet.

Anton Zingarevich fik det symbolske beløb én dollar for Fremad Amager, da han solgte klubben til de svindeldømte amerikanere Josh Wallace og Richard Finger i december.

Josh Wallace er dømt for svindel. Han kan ikke leve op til sine forpligtelser og derfor er Fremad Amaher nu truet på livet.

De overtog samtidig en klub med en gæld på op imod 50 mio. kr.

- Vi havde en holdbar plan for afvikling af gælden og samtidig foretage investeringer, der ville fremtidssikre Fremad Amager. Jeg havde lagt en treårs plan for klubben, som jeg vurderer har et kæmpe potentiale.

- Tilmed er jeg overbevist om, at vores tilbud var bedre end amerikanernes, siger Flemming Østergaard.

Har den investor, du kom med, interesse i at købe sig ind i Fremad Amager nu?

- Nej, desværre. Det løb er kørt nu, siger Flemming Østergaard.

Allan Ravn kan godt ærgre sig over, at Flemming Østergaards danske investor ikke fik lov at købe klubben sidste efterår. Foto: Lars Poulsen.

Allan Ravn, direktør i Fremad Amager, bekræfter Flemming Østergaards udlægning. Han kan i dag godt ærgre sig over, at det ikke blev til noget med den danske investor sidste efterår.

- Det vi mest af alt har brug for er ro. Det havde vi nok fået, hvis vores daværende russiske ejer havde solgt klubben til den danske investor, som Flemming Østergaard kom med.

- Men vi er jo desværre helt uden for indflydelse på, hvem ejeren vælger at sælge til, siger Allan Ravn.