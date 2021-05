Drama i Esbjerg: Vrede fans jagtede sportschef

Efter slutfløjt i torsdagens kamp mod HB Køge forsøgte en række af Esbjerg fB's fans at få adgang til Blue Water Arenas VIP-faciliteter - angiveligt for at få fat i sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

Det ærgrer direktør Brian Bo Knudsen, siger han til jv.dk.

Allerede for to uger siden blev et banner med beskeden 'Jimmi Nagel tag ansvar - pak dit lort' hængt op på klubbens administrationsbygning, og under opgøret mod HB Køge blev der sunget smædesange i retning af sportschefen.

Det hele eskalerede så i kølvandet på NordicBet Liga-kampen, hvor de vrede fans forcerede afspærringer og skaffede sig adgang til sponsortribunen og Carlsberg Loungen.

Det er ikke alle Esbjergs tilhængere, der er lige begejstrede for Jimmy Nagel Jacobsen. Foto: Anders Brohus

- Jeg synes, det er trist og meget skuffende. Vi har nu kæmpet i måneder for, at vores fans igen kan komme på stadion, og så er der desværre nogle, der bruger al deres energi på at synge smædesange og efter kampen overtræder reglerne, så vi i yderste konsekvens risikerer, at nogen kommer og siger, at vi ikke kan afvikle kampe, fordi covid-19-reglerne bliver brudt, siger Brian Bo Knudsen.

Det lykkedes til sidst politi og Esbjerg fB's egne kontrollører at stoppe fansene, som nu altså risikerer udelukkelse og karantæne fra Blue Water Arena.

Ingen mennesker kom til skade.

