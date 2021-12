Dramatisk målfest

Lyngby havde chancen for at overvintre på en oprykningsplads til Superligaen, men de kongeblå må nøjes med at ligge nummer tre efter den første halvsæson i 1. division.

Lyngby førte ellers udekampen mod HB Køge med 3-2 indtil dybt inde i tillægstiden, men Køge udlignede og fik 3-3. Da var Lyngby ellers på vej mod et stort comeback, da holdet havde vekslet 1-2 til 3-2 i det sidste kvarter.

Dermed har Lyngby 36 point for 18 kampe, bag FC Helsingør og Hvidovre IF, der fører an med henholdsvis 39 og 37 point. De to bedste rykker op i Superligaen.

Lyngby fik den bedste start på kampen og kom foran efter knap en halv time. Frederik Gytkjær serverede en friløber for den færøske angriber Petur Knudsen, der sparkede bolden under målmand Oskar Olsen til 1-0.

HB Køge nåede dog at svare tilbage inden pausen. Mike Jensen satte et angreb op, og Oscar Buch udlignede fra klos hold fem minutter før pausen.

Lyngbys snorkboblede i starten af anden halvleg, og det skulle snart give hjemmeholdet føringen.

Først fik HB Køge straffespark efter et minut, som Frederik Ibsen reddede på mesterlig vis trods Pierre Larsens knaldhårde spark.

Men allerede minuttet efter - i det 48. - blev Joachim Rothmann spillet fri bag om Lyngby-forsvaret, og fra en lidt svær vinkel overlistede han Ibsen, der skældte ud på sit forsvar.

Som halvlegen skred frem, intensiverede Lyngby presset, og det endte med at give bonus.

I det 78. minut endte bolden i den bageste del af feltet efter et hjørnespark, og forsvarsspilleren Kristian Riis sendte udligningen fladt i mål.

Fire minutter senere kom føringsmålet også. Efter et langt angreb havnede bolden hos den indskiftede islænding Sævar Magnússon, der scorede til 3-2.

Det lignede en Lyngby-sejr, men fem minutter inde i tillægstiden udlignede Eddi Gomes blandt venner og fjender efter et hjørnespark.

Jammerbugt FC og Fremad Amager skulle også have spillet lørdag eftermiddag, men opgøret blev lørdag udsat til næste år på grund af sne.

Den sidste kamp lørdag mellem Nykøbing FC og Vendsyssel FF endte også uden en vinder. Opgøret sluttede 1-1.