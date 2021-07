Drømmedebut til Agger

Der var tid og overskud til at signere Liverpool-trøjer inden kampen, da Daniel Agger fredag aften debuterede som cheftræner for HB Køge.

Og på rækkens sværeste udebane hos Superliga-nedrykkerne fra Horsens lykkedes det at hive en 2-0-sejr med hjem til den københavnske sydkyst.

Iført mørkt træningstøj med Køge-klubbens svane-logo optrådte Agger roligt på sidelinjen, mens han undervejs sendte assistenten Lars Jacobsen til de obligatoriske sidelinjeinterviews med TV3 Sport.

Fotos: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Stærkt hold

Efter en første halvleg uden de helt store chancer slog Aggers nyindkøbte offensivspiller, Pierre Larsen, til efter en time med et flot chip efter et kontraangreb. HB Køge-bænken sprang op, og man så også, at det her er et projekt, der betyder en del for den tidligere landsholdsanfører.

Horsens håbede, at VAR ville annullere scoringen efter et muligt frispark i opspillet, men i Danmarks næstbedste række spilles ikke med videodommer.

Sejren blev cementeret på et langskud af teenageren Marius Elvius kort før tid, og HB Køge og Daniel Agger har dermed fået den perfekte start på sæsonen.

- Det blev rodet i starten, men vi fik vist nogle af de ting, vi har trænet i. Det var en svær modstander og en svær bane at spille på. Det tekniske niveau kunne være højere, men arbejdsindsatsen var god. Vi giver ikke mange chancer væk og scorer nogle flotte mål, siger Agger til TV3 Sport.

- Det er den følelse, vi er her for. Fodbold handler om at skabe resultater, siger Agger.

Målet er oprykning i løbet af tre sæsoner, men med spillere som tidligere landsholdsspiller Mike Jensen på midtbanen og den tidligere Liverpool-back Jon Flanagan på backen, så er grundstenene lagt for, at Daniel Agger kan føre HB Køge i Superligaen for første gang siden nedrykningen i 2011/2012.

Tilgangen af Daniel Agger har allerede givet et kæmpe løft i HB Køge.

