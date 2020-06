Drømmemål sænker Vejle

1. divisions førerhold, Vejle, kunne tirsdag tage endnu et skridt mod oprykning til Superligaen, men traditionsklubben fra Nørreskoven løb på udebane mod HB Køge fra den tunge ende af rækken ind i et nederlag på 1-2.

Dermed kan Viborg FF på andenpladsen skabe fornyet spænding om førstepladsen, der udløser direkte oprykning.

Hvis Viborg senere tirsdag aften vinder ude mod Næstved, er holdet bare fem point efter Vejle med fem spillerunder tilbage.

Vejle førte ellers 1-0 i anden halvleg, men HB Køge vendte opgøret med to brillante mål, det sidste sat ind fra egen banehalvdel af den tidligere FC København-profil Martin Vingaard.

Vejle var mest på bolden i første halvleg, men der var ikke megen fantasi over det, topholdet foretog sig. HB Køge havde alt for nemt ved at afvise Vejles angreb.

Anden halvleg begyndte også sløvt, og derfor var det naturligt, at Vejle-træner Constantin Gâlcă efter en time sendte 1. divisions topscorer, Kjartan Finnbogason, på banen.

Han slog til fra første færd, da han på sin nærmest første boldberøring headede sit 17. sæsonmål i kassen til 1-0.

Så kendte modstandertræner Auri Skarbalius succesopskriften. En håndfuld minutter senere indskiftede han Nsungusi Efiong, og sidstnævnte kvitterede også ved at score øjeblikkeligt.

Efiong drejede rundt på en tallerken på kanten af feltet og sendte flot bolden ind i hjørnet til udligning.

Kort efter var Efiong også tæt på at score til 2-1, men hjemmeholdet kom i stedet foran i det 79. minut på et af sæsonens mest spektakulære mål.

Martin Vingaard havde spottet, at keeper Thomas Hagelskjær var langt ude af sit mål, og fra egen banehalvdel tog han chancen med venstrebenet, der ellers ikke er hans foretrukne, og scorede med et forrygende spark.

Det fik træner Skarbalius til at juble voldsomt. Siden kunne litaueren se sit hold køre sejren hjem og endda være tæt på at udbygge den.

Dermed fik Køge lidt luft til nedrykningsstregen med fem point ned til Hvidovre, der har spillet en kamp mindre.

