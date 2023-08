Duksen AaB sejrer igen trods sæsonens fjerde røde kort

For fjerde gang i syv ligakampe blev AaB søndag reduceret til ti mand, men nordjyderne formåede ikke desto mindre at slå formstærke Hillerød 3-0 på hjemmebane.

Oliver Ross lynede midt i første halvleg, inden Nicklas Helenius og Melker Widell sent lukkede ballet i en kamp, hvor Hillerød i den grad bød divisionsduksen op til dans.

Midtbanespilleren Pedro Ferreira fik direkte rødt kort for en nødbremse efter 72 minutter. Det var anden gang i sæsonen, at den 25-årige portugiser fik marchordre. Det skete også i overtiden af 1-0-sejren over AC Horsens i anden spillerunde.

Med sejren har fortsat ubesejrede AaB 17 point for syv kampe på førstepladsen i 1. division. Sønderjyske har 13 point for seks kampe på andenpladsen inden sit besøg hos Hobro mandag.

Melker Widell strålede efter 23 minutter som bande, da Oliver Ross blev assisteret af svenskerens hæl og bragte AaB foran 1-0.

Derudover var det småt med højdepunkter for hjemmepublikummet. AaB's spil hverken flød eller imponerede. I stedet bed Hillerød glimrende fra sig, og kun et par solide indgreb af AaB-keeper Josip Posavec forhindrede en udligning.

Efter uforstående Pedro Ferreira var sendt tidligt i bad for et benspænd lige uden for feltet, var der lagt op til et tungt Hillerød-pres og en nervøst afslutning for værterne.

Men AaB fik strikket et par angreb sammen, og efter 83 minutter gav et af dem pote, da en Hillerød-spiller havde hånd på bolden i eget felt, hvilket Nicklas Helenius fra straffesparkspletten forvandlede til 2-0.

21-årige Widell afblæste helt alarmen lidt derefter, da han med sin første træffer i AaB-trøjen lukkede og slukkede til 3-0 efter en meget energisk og pågående soloaktion.

I søndagens tidlige kamp spillede HB Køge og Fredericia 0-0.