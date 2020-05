Dummer sig mod bundhold

Vejle har fortsat et komfortabelt forspring i toppen af den næstbedste fodboldrække, men vejlenserne forpassede søndag muligheden for at trække yderligere fra konkurrenterne.

Trods hjemmebane måtte holdet nøjes med 1-1 mod nedrykningstruede Næstved og formåede dermed ikke at udnytte, at forfølgeren Viborg fredag smed point mod Skive.

Vejle sidder dog tungt på den enlige oprykningsplads med 45 point efter 21 kampe. Det er syv point mere end Viborg.

Vejlenserne fik den værst tænkelige start på tilværelsen efter coronapausen.

Der var således blot spillet tre minutter, da et Næstved-hjørnespark havnede hos Andreas Heimer. Midtbanemanden udnyttede chancen og sparkede kuglen ind bag Vejles målmand Indy Groothuizen.

De østjyske favoritter skulle dog kun bruge få minutter på at slå tilbage i en situation, hvor de fik god hjælp fra gæsternes keeper Mikkel Bruhn.

Den tidligere Helsingør-målmand lod et tilsyneladende harmløst, fladt indlæg fra Arbnor Mucolli smutte fra sig. Bolden endte hos Lucas Jensen, som let kunne udligne.

Flere scoringer faldt der ikke, selv om Mucolli var tæt på med et stolpeskud 20 minutter før tid.

Trods det uventede point er Næstved fortsat næstsidst i rækken. Med 19 point har holdet to point mere end agterlanternen FC Roskilde, som tidligere søndag spillede 2-2 ude mod Nykøbing FC.

