Dyne-Larsen bekræfter interesse: Dansk klub inviterer til møde

En af Danmarks rigeste mænd, dynekongen Lars Larsen, overvejer at købe aktiemajoriteten i fodboldklubben Silkeborg IF.

Milliardæren, der selv er bosat i Silkeborg, vil gerne forhandle med SIFs ledelse om at overtage en bestemmende aktiepost i den professionelle del af fodboldklubben, som p.t. spiller i første division.

Det fortæller Lars Larsen i dag til lokalavisen mja.dk. Udspillet kommer, efter at en gruppe SIF-fans forleden efterlyste en stærk investor i klubben, som kort før jul blev sat til salg af bestyrelsen med adm. direktør Kent Madsen i spidsen.

I et læserbrev i Midtjyllands Avis opfordrede SIF-fansene Lars Larsen til at købe klubben. Og Jysk-købmanden fra Silkeborg-forstaden Svejbæk er i følge mja.dk ikke afvisende.

- Det kan da godt være...

- Man skal ikke tro, at »det rige svin« bare altid står klar med pengepungen, uanset hvad det drejer sig om. Sådan er det også i det her tilfælde.

- Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent, konstaterer Lars Larsen.

Dyne-kongen har i forvejen en aktiepost i klubben og bidrog med ti mio. kroner til opførelsen af Silkeborgs nye stadion - der af samme grund officielt hedder Jysk Park.

Køber med hjertet

Lars Larsen vurderer ikke, at han nødvendigvis skal have den helt store pengepung frem for at købe Silkeborg IF.

- Det er driften af klubben, der koster penge. Og hvis jeg kaster mig ud i sådan et projekt, så er det nok mere med hjertet, end det er med min forretningssans, siger Lars Larsen til mja.dk.

Der er ikke sat beløb på den eventuelle købspris.

SIF-direktør Kens Madsen siger til avisen, at han hurtigt vil invitere Lars Larsen til et møde.

'Uærlig’ Glen blev revset efter chokskifte: Det gik ud over min familie

Superligaens bedste købmand: Han er genial og fremragende!