Efter beskyldning om matchfixing: Cheftræner siger op

Christian Lønstrup er færdig i FC Roskilde.

Den 48-årige træner har selv valgt at sige stop i FC Roskilde. Det bekræfter klubejer Carsten Salomonsson over for Ekstra Bladet:

- Det er korrekt. Christian har selv valgt at sige op.

- Betyder det så også, at der så ikke er noget mellemværende mellem FC Roskilde og Christian Lønstrup?

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er en personalesag, og jeg har ikke yderligere kommentarer, siger Carsten Salomonsson.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Christian Lønstrup.

Christian Lønstrups stop i domkirkebyen kommer ikke som nogen overraskelse. Han blev for nogle uger siden suspenderet, da han beskyldte nogle af sine spillere for at have deltaget i matchfixing af klubbens kampe.

Den sag undersøges i øjeblikket af Danmarks Idrætsforbund.

FC Roskilde var længe indblandet i nedrykningskampen, men reddede livet i landets næstbedste række med en sejr i næstsidste spillerunde over Fredericia.

Der er dog fortsat store problemer i klubben. Den har ikke penge til at fortsætte på det nuværende niveau og skal spænde livremmen gevaldigt ind.

Angrebstræner Peter Foldgast overtog midlertidigt, da Christian Lønstrup blev suspenderet, men det er fortsat uvist, hvem der bliver den permanente afløser for træneren.

FC Roskilde har også skilt sig af med assistenttræner John Bredal, der ligesom Lønstrup blev hentet til sidste efterår.

